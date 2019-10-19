02:08 20 Октября 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.35
  • USD17.41
  • RUB0.27
  • RON4.07
  • UAH0.70
Поиск
Мужчина с мегафоном. Архивное фото

В Молдове "день тишины" накануне голосования, за нарушения будут "бить леем"

© Sputnik / Владимир Астапкович
Политика
Получить короткую ссылку
Тема:
Местные выборы в Молдове - 2019 (208)
15520
Sputnik Молдова

В субботу, предшествующую местным выборам, на всей территории республики запрещена любая электоральная агитация, а тем, кто не будет придерживаться требований закона, грозят крупные штрафы.

КИШИНЕВ, 19 окт - Sputnik. Предшествующий голосованию день на всей территории Молдовы официально является "тихим", то есть, полностью огражденным от призывов поддержать кого-либо из конкурентов. 

Электоральная агитация на выборах и в "день тишины" в Молдове будет караться штрафом. Соответствующие изменения в республиканском Кодексе о правонарушениях (КоП) были приняты ранее во втором чтении голосами 57 депутатов на заседании парламента.

Заседание Парламента
© Sputnik / Miroslav Rotari
Молдавские депутаты задумываются о досрочных выборах в парламент
В КоП до настоящего момента были штрафы за агитацию в воскресенье - в день голосования. Теперь же парламент дополнил закон, чтобы наказывать и тех, кто прибегает к агитации и за день до выборов.

Таким образом, продолжение предвыборной кампании или агитации в день голосования, либо день ему предшествующий влечет наложение штрафа на физические лица от 6 до 12 условных единиц (300-600 леев), а на должностные лица или кандидатов на выборах - от 24 до 30 у.е. (1200-1500 леев).

Выборы 20 октября: предупреждение ЦИК, рекорды и путеводитель для избирателей>>>

ЦИК обращает внимание, что в день выборов и в день, ему предшествующий, запрещена любая агитация. Этот запрет не распространяется на уже размещенную ранее в интернете и на афишах информацию.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнать,что мы сообщаем в OK

Тема:
Местные выборы в Молдове - 2019 (208)

По теме

Опасные связи. Кому выгодна победа Усатого на выборах в Бельцах?
Выборы 2019 года: права и обязанности избирателя
Молдавские депутаты задумываются о досрочных выборах в парламент
Теги:
агитация, выборы, Молдова, день тишины


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Заключенный по имени Никос Алексис в пекарне самой большой в мире исправительной колонии Райкерс
Будни самой большой тюрьмы в мире - фотолента
Полиция спасла четыре тысячи черепах
Полиция спасла четыре тысячи черепах
Профиль кандидатов на местных выборах в Молдове
Кандидаты на местных выборах: разница между 2015 и 2019-м

БОМОНД
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться