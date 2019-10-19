В Молдове "день тишины" накануне голосования, за нарушения будут "бить леем"

В субботу, предшествующую местным выборам, на всей территории республики запрещена любая электоральная агитация, а тем, кто не будет придерживаться требований закона, грозят крупные штрафы.

КИШИНЕВ, 19 окт - Sputnik. Предшествующий голосованию день на всей территории Молдовы официально является "тихим", то есть, полностью огражденным от призывов поддержать кого-либо из конкурентов.

Электоральная агитация на выборах и в "день тишины" в Молдове будет караться штрафом. Соответствующие изменения в республиканском Кодексе о правонарушениях (КоП) были приняты ранее во втором чтении голосами 57 депутатов на заседании парламента.

В КоП до настоящего момента были штрафы за агитацию в воскресенье - в день голосования. Теперь же парламент дополнил закон, чтобы наказывать и тех, кто прибегает к агитации и за день до выборов.

Таким образом, продолжение предвыборной кампании или агитации в день голосования, либо день ему предшествующий влечет наложение штрафа на физические лица от 6 до 12 условных единиц (300-600 леев), а на должностные лица или кандидатов на выборах - от 24 до 30 у.е. (1200-1500 леев).

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ЦИК обращает внимание, что в день выборов и в день, ему предшествующий, запрещена любая агитация. Этот запрет не распространяется на уже размещенную ранее в интернете и на афишах информацию.

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