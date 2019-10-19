Воронин жестко раскритиковал отчет Kroll

В эфире радиостудии Sputnik Молдова третий президент Молдовы и председатель Партии коммунистов дал эксклюзивный комментарий, касающийся расследования "кражи века" и отмывания денег в банковской системе страны.

КИШИНЕВ, 18 окт - Sputnik. "Болтовней и демагогией" назвал Владимир Воронин отчет Kroll, 54 страницы которого, как он утверждает, прочел недавно. Документ, представленный международной компанией, был посвящен расследованию так называемой "кражи века", когда из банковской системы Молдовы, по официальным данным, было выведено более 1 миллиарда долларов США.

Третий президент республики посчитал недостаточной представленную информацию, заявив, что "власти страны найдут "стрелочника", которого сделают главным виновным в случившемся в банковском секторе республики в 2014 году.

"Должны быть освобождены от занимаемых должностей все те, кто на протяжении нескольких лет использовал государственные средства. Также необходимо, чтобы они вернули полученные деньги с процентами. Сейчас я не вижу, как это можно сделать", - уточнил политик.

Сам отчет международной компании выглядит искусственно, по мнению Воронина, поскольку не дает полной картины, не называет четко основных бенефициаров кражи баснословных сумм из Banca de Economii, Banca Socială și Unibank.

"Я взял этот отчет, прочел все его 54 страницы и ничего не понял! Одна "вода"! Документ не называет имена экономических агентов и физических лиц, которые воспользовались этими незаконными кредитами. Почему одних мы должны лишать депутатской неприкосновенности, в то время, как другие продолжат оставаться "в тени", сидя в депутатских креслах", - резюмировал Воронин.

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