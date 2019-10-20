В воскресенье в Молдове пройдут местные выборы - что надо знать избирателю

На территории республики 20 октября граждане будут голосовать за примаров и местных советников, которые баллотируются в их населенных пунктах.

КИШИНЕВ, 20 окт - Sputnik. В Республике Молдова в вокресенье, 20 октября, состоятся всеобщие выборы в местные органы власти и новые парламентские выборы в четырех округах. Гражданам Молдовы предстоит избрать 898 примаров и 11 580 местных советников на четырехлетний срок.

Избиратели будут голосовать только за членов совета и примаров административно-территориальной единицы, в которой они проживают. Если у избирателя имеются и место жительства, и место нахождения, в период действительности места нахождения он голосует по месту нахождения.

В то же время 20 октября 2019 года в четырех одномандатных округах пройдут новые парламентские выборы. Это избирательные округа №17 (Ниспорены), №33 (Кишинев), №48 (Слобозия, Бендеры и Тирасполь) и №50 (Западная Европа). Депутаты, избранные в этих округах во время выборов 24 февраля 2019 года, ранее сложили свои мандаты.

Участки для голосования будут открыты с 07.00 до 21.00. В зависимости от обстоятельств, время их работы будет возможно продлить максимум на два часа, чтобы позволить стоящим в очереди избирателям реализовать свое право голоса. Exit poll не предусмотрены.

ЦИК обращает внимание, что в день выборов, как и в предшествующий ему, запрещена любая агитация. Этот запрет не распространяется на уже размещенную ранее в интернете и на афишах информацию.

Ранее парламент Молдовы утвердил решение о возврате к штрафам за электоральную агитацию в "день тишины" и в день выборов. Таким образом, это нарушение повлечет наложение штрафа на физических лиц от 6 до 12 условных единиц (300-600 леев), а на должностных лиц или кандидатов на выборах - от 24 до 30 у.е. (1200-1500 леев).

Такие разные бюллетени

Проживающие в ряде населенных пунктов Молдовы граждане на всеобщих местных и новых парламентских выборах, которые намечены на 20 октября, получат по пять бюллетеней для голосования.

Такое произойдет впервые в республике. К примеру, жителям пригородов Кишинева, начиная от Трушен и заканчивая Сынжерой, где пройдут новые парламентские выборы, предстоит избрать примара своего населенного пункта, местных советников, столичного градоначальника, муниципальных советников и, соответственно, депутата по одномандатному округу.

В Ниспоренах люди получат один бюллетень для голосования за примара населенного пункта, где они проживают, второй – для местного совета, третий – для районного совета, а четвертый – дополнительный - для голосования за депутата по одномандатному округу.

В Молдове, по данным ЦИК, будет сразу несколько населенных пунктов, где для участия в голосовании зарегистрировался всего один кандидат. Это значит, что местные избиратели получат там самый короткий избирательный бюллетень.

А вот самый длинный бюллетень для голосования будет на выборах в муниципальный совет Комрата - 61 электоральный конкурент. Он будет отпечатан в виде брошюры.

© Sputnik / Eduard Maciac Бюллетень для голосования в муниципальный совет Комрата

Стоимость изготовления одного бюллетень варьируется от 0,39 до 0,69 лея, а "буклет" для голосования на выборах в муниципальный совет Комрата - примерно в три лея.

Всего тираж обойдется в 3,6 миллиона леев. Печать производится на трех государственных типографиях.

Права избирателей

Право избирать имеют граждане Республики Молдова, достигшие на день выборов 18-летнего возраста, за исключением лишенных этого права в установленном законом порядке.

Не могут избирать лица, признанные недееспособными вступившим в законную силу решением судебной инстанции. О наличии таких случаев министерство юстиции информирует примара, а после внедрения Государственного реестра избирателей – Центральную избирательную комиссию.

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