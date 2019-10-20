Эксперт: в сегодняшних местных выборах нет интриги

Об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова заявил политический аналитик Корнелиу Чуря, объясняя низкую явку избирателей к урнам для голосования в Кишиневе.

КИШИНЕВ, 20 окт – Sputnik. Ничего особенного в сегодняшних местных выборах в Молдове и, особенно в Кишиневе, некоторые местные политологи не наблюдают. Голосование отличается полнейшим спокойствием, процесс проходит нормально, скорее всего он получит положительную оценку от миссий наблюдателей – такое мнение в прямом эфире радиостудии Sputnik Молдова высказал политолог Корнелиу Чуря.

"Такое спокойствие не способствует мобилизации избирателей, они не спешат к участкам, что приведет к более низкой явке, чем на выборах в 2015 году, для демократических процессов в республике это – не очень хорошо", - заявил Чуря.

Прокомментировал собеседник и пассивность молодежи в избирательном процессе 20 октября. По его словам, люди старшего возраста голосуют увереннее и приходят организованно к избирательным участкам, а молодежь занята другими вопросами, она не видит себя в этом экзерсисе.

"Задача партий, участвующих в выборах, – сократить эту разницу между пришедшими к урнам для голосования избирателями в возрасте и молодыми людьми", - уточнил политлог.

По мнению Чури, сегодня многие наблюдатели и политики считают, что выборы вошли в нормальную колею, что это приведет к стабилизации политической жизни. Интриги в этих выборах нет, поэтому все так катится по наклонной плоскости.

"Политическая жизнь с интригой более соответствует тому, в чем общество нуждается сегодня", - резюмировал Чуря.

Выборы в Молдове

В воскресенье, в 07.00 в Молдове открылись избирательные участки на всеобщих местных выборах и новых парламентских, которые проводятся в четырех одномандатных округах.

Гражданам Молдовы на местных выборах предстоит избрать 898 примаров (мэров) и 11 580 советников на четырехлетний срок.

Всего в республике созданы 1969 участков. Центризбирком отпечатал 7,8 миллионов бюллетеней для голосования. За выборами следят 1600 национальных и 145 международных наблюдателей.

В то же время 20 октября 2019 года в четырех одномандатных округах пройдут новые парламентские выборы, по итогам которых в парламенте республики появятся четыре новых депутата. Голосование пройдет в избирательных округах №17 (Ниспорены), №33 (Кишинев), №48 (Слобозия, Бендеры и Тирасполь) и №50 (Западная Европа). Парламентарии, избранные в этих округах во время выборов 24 февраля 2019 года, ранее сложили свои мандаты. В ходе новых парламентских выборов на избирательных участках, которые находятся за границей, граждане Молдовы смогут проголосовать и на основании паспорта с истекшим сроком действия.

Участки будут открыты до 21.00. В зависимости от ситуации время их работы могут продлить максимум на два часа, чтобы позволить стоящим в очереди избирателям реализовать свое право голоса.

ЦИК обращает внимание, что в день выборов запрещена любая агитация. Этот запрет не распространяется на уже размещенную ранее в интернете и на афишах информацию.

Ранее парламент Молдовы утвердил решение о возврате к штрафам за электоральную агитацию в день выборов. Таким образом, это нарушение повлечет наложение штрафа на физических лиц в размере 6-12 условных единиц (300-600 леев), а на должностных лиц или кандидатов на выборах - от 24 до 30 у.е. (1200-1500 леев).

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