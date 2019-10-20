Почему за рубежом молдавские граждане неактивны на выборах – ответ дан

В эфире радиостудии Sputnik Молдова политолог Сергей Манастырлы объяснил, почему диаспора не спешит поддерживать политиков, чьи кандидатуры были выдвинуты на выборах 20 октября.

КИШИНЕВ, 20 окт – Sputnik. Молдавская диаспора, которая ранее активно голосовала в странах Евросоюза и СНГ, 20 октября, в рамках проходящих всеобщих местных выборов, проявила значительно более низкую вовлеченность, чем в предыдущие годы.

"Значение диаспоры в выборном процессе было сильно переоценено в ходе президентских выборов 2016 года и парламентских выборов в феврале текущего. За рубежом проживает не такая значительная часть политически активного населения страны, как традиционно считают проевропейские политики", - отметил эксперт.

Эти граждане значительно оторваны от вопросов политической жизни страны. Да и местные выборы не являются поводом для них, чтобы проявлять повышенную активность, считает собеседник.

"Что интересно, и по 50-му западному одномандатному округу, где предстоит переизбрать депутата парламента, не наблюдается активное участие в выборах. Фактически, мобилизацией диаспоры, как это происходило на президентских и парламентских выборах, в преддверии 20 октября никто не занимался", - подытожил политолог.

Выборы в Молдове

В воскресенье, в 07.00 в Молдове открылись избирательные участки на всеобщих местных выборах и новых парламентских, которые проводятся в четырех одномандатных округах.

Гражданам Молдовы на местных выборах предстоит избрать 898 примаров (мэров) и 11 580 советников на четырехлетний срок.

Всего в республике созданы 1969 участков. Центризбирком отпечатал 7,8 миллионов бюллетеней для голосования. За выборами следят 1600 национальных и 145 международных наблюдателей.

В то же время 20 октября 2019 года в четырех одномандатных округах пройдут новые парламентские выборы, по итогам которых в парламенте республики появятся четыре новых депутата. Голосование пройдет в избирательных округах №17 (Ниспорены), №33 (Кишинев), №48 (Слобозия, Бендеры и Тирасполь) и №50 (Западная Европа).

Парламентарии, избранные в этих округах во время выборов 24 февраля 2019 года, ранее сложили свои мандаты. В ходе новых парламентских выборов на избирательных участках, которые находятся за границей, граждане Молдовы смогут проголосовать и на основании паспорта с истекшим сроком действия.

Участки будут открыты до 21.00. В зависимости от ситуации время их работы могут продлить максимум на два часа, чтобы позволить стоящим в очереди избирателям реализовать свое право голоса.

ЦИК обращает внимание, что в день выборов запрещена любая агитация. Этот запрет не распространяется на уже размещенную ранее в интернете и на афишах информацию.

Ранее парламент Молдовы утвердил решение о возврате к штрафам за электоральную агитацию в день выборов. Таким образом, это нарушение повлечет наложение штрафа на физических лиц в размере 6-12 условных единиц (300-600 леев), а на должностных лиц или кандидатов на выборах - от 24 до 30 у.е. (1200-1500 леев).

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