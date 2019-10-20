Молодежь не считает молдавских политиков "классными" и не идет на выборы

Обозреватели радиостудии Sputnik Молдова в прямом эфире выясняли, почему молодые люди не особо спешат к урнам для голосования.

КИШИНЕВ, 20 окт - Sputnik. Самыми неактивными избирателями в ходе местных выборов в Молвдое 20 октября оказались молодые люди в возрасте до 30 лет. Такой вывод можно сделать из отчетов Центральной избирательной комиссии (ЦИК) по явке граждан на участки, которые были представлены неоднократно в течение дня голосования.

По мнению политтехнолога Яна Лисневского, молодежь всегда была более невовлеченной. Объяснением этому служит ряд факторов, которые способствуют тому, чтобы молодые люди наименее активно участвовали в избирательном процессе.

"Молодежь думает о других проблемах. Они не видят решение своих вопросов именно в политическом выборе. Как бы политики ни старались привлечь молодежь, пока они не станут модными или, выражаясь на языке молодежи, "классными", они не получат голоса молодых людей", - сказал Лисневский.

На вопрос о том, есть ли тенденции, что молдавские политики станут "модными и классными", эксперт отметил, что "нет".

"Политики должны быть наказаны. Мы всегда говорили о политической культуре. По моему мнению, когда гражданин видит, что избирательная кампания базируется только на обвинениях и грязных технологиях, они просто не должны голосовать за таких политиков. Когда политики один раз, второй, третий не получат эти голоса, то они начнут задумываться над тем, что стоит расти в профессиональном смысле", - добавил Лисневский.

Выборы в Молдове

В воскресенье, в 07.00 в Молдове открылись избирательные участки на всеобщих местных выборах и новых парламентских, которые проводятся в четырех одномандатных округах.

Гражданам Молдовы на местных выборах предстоит избрать 898 примаров (мэров) и 11 580 советников на четырехлетний срок.

Всего в республике созданы 1969 участков. Центризбирком отпечатал 7,8 миллионов бюллетеней для голосования. За выборами следят 1600 национальных и 145 международных наблюдателей.

В то же время 20 октября 2019 года в четырех одномандатных округах пройдут новые парламентские выборы, по итогам которых в парламенте республики появятся четыре новых депутата. Голосование пройдет в избирательных округах №17 (Ниспорены), №33 (Кишинев), №48 (Слобозия, Бендеры и Тирасполь) и №50 (Западная Европа). Парламентарии, избранные в этих округах во время выборов 24 февраля 2019 года, ранее сложили свои мандаты. В ходе новых парламентских выборов на избирательных участках, которые находятся за границей, граждане Молдовы смогут проголосовать и на основании паспорта с истекшим сроком действия.

Участки будут открыты до 21.00. В зависимости от ситуации время их работы могут продлить максимум на два часа, чтобы позволить стоящим в очереди избирателям реализовать свое право голоса.

ЦИК обращает внимание, что в день выборов запрещена любая агитация. Этот запрет не распространяется на уже размещенную ранее в интернете и на афишах информацию.

Ранее парламент Молдовы утвердил решение о возврате к штрафам за электоральную агитацию в день выборов. Таким образом, это нарушение повлечет наложение штрафа на физических лиц в размере 6-12 условных единиц (300-600 леев), а на должностных лиц или кандидатов на выборах - от 24 до 30 у.е. (1200-1500 леев).

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