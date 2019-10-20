На выборах 20 октября в Молдове голосуют вяло, Кишинев - не исключение

В Центральной избирательной комиссии Молдовы рассказали о явке избирателей на 18:00 часов, а также о нарушениях, которые зафиксировали национальные и международные наблюдатели.

КИШИНЕВ, 20 окт - Sputnik. По состоянию на 18:00 часов на всеобщих местных выборах проголосовало 36,58% избирателей или 1 миллион 20 тысяч человек из числа включенных в списки Центризбиркома.

Информацию озвучил в ходе брифинга глава ЦИК Молдовы Дорин Чимил.

Он привел в сравнение ситуацию на местных выборах 2015 года, когда на этот же час к урнам вышли 40% граждан Молдовы с правом голоса. На парламентских выборах 2019 года эта цифра составила порядка 45% избирателей по состоянию на 18:00 часов.

В Кишиневе, по информации Центризбиркома, по состоянию на 18:00 часов также наблюдаются сравнительно низкие цифры явки избирателей к урнам для голосования.

В Кишиневе к этому часу проголосовало 30,21% или 192 249 избирателей. Самым слабо голосующим сектором столицы являются Чеканы (28,07%), далее по возрастающей следует сектор Буюканы (29,28%), на Ботанике проголосовало 29,67%, пальму первенства по явке делят Центр и Рышкановка, у которых показатели явки на 18:00 часов совпали - по 31,1%.

Выборы в Молдове

В воскресенье, в 07.00 в Молдове открылись избирательные участки на всеобщих местных выборах и новых парламентских, которые проводятся в четырех одномандатных округах.

Гражданам Молдовы на местных выборах предстоит избрать 898 примаров (мэров) и 11 580 советников на четырехлетний срок.

Всего в республике созданы 1969 участков. Центризбирком отпечатал 7,8 миллионов бюллетеней для голосования. За выборами следят 1600 национальных и 145 международных наблюдателей.

В то же время 20 октября 2019 года в четырех одномандатных округах пройдут новые парламентские выборы, по итогам которых в парламенте республики появятся четыре новых депутата. Голосование пройдет в избирательных округах №17 (Ниспорены), №33 (Кишинев), №48 (Слобозия, Бендеры и Тирасполь) и №50 (Западная Европа). Парламентарии, избранные в этих округах во время выборов 24 февраля 2019 года, ранее сложили свои мандаты. В ходе новых парламентских выборов на избирательных участках, которые находятся за границей, граждане Молдовы смогут проголосовать и на основании паспорта с истекшим сроком действия.

Участки будут открыты до 21.00. В зависимости от ситуации время их работы могут продлить максимум на два часа, чтобы позволить стоящим в очереди избирателям реализовать свое право голоса.

ЦИК обращает внимание, что в день выборов запрещена любая агитация. Этот запрет не распространяется на уже размещенную ранее в интернете и на афишах информацию.

Ранее парламент Молдовы утвердил решение о возврате к штрафам за электоральную агитацию в день выборов. Таким образом, это нарушение повлечет наложение штрафа на физических лиц в размере 6-12 условных единиц (300-600 леев), а на должностных лиц или кандидатов на выборах - от 24 до 30 у.е. (1200-1500 леев).

Новости, обзоры, видео, комментарии экспертов и аналитику найдете в специальном сюжете>>>

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK