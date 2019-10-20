Откровение перед избирателями - о чем грезят кандидаты в примары Кишинева

Кишинев выбирает генерального примара - свои голоса отдали и кандидаты в градоначальники, рассказав о том, каким они видят столицу после гонки.

КИШИНЕВ, 20 окт - Sputnik. Все кандидаты в примары Кишинева по итогам своего волеизъявления рассказали, за что они голосовали, и каким они видят Кишинев после выборов. В целом, все претенденты на пост столичного градоначальника надеются, что Кишинев станет современным и комфортным для проживания городом, а в столичной администрации будут искоренен феномен коррупции.

"Проголосовал, чтобы город развивался, был современным и комфортным. Знаю, что возможно, чтобы он был хорош и для самых маленьких и для взрослых. Проголосовал, чтобы наша столица стала визитной карточкой республики, чтобы дети здесь чувствовали себя счастливыми, молодежь имела рабочие места, а пожилые люди имели достойную старость", - заявил кандидат от социалистов Ион Чебан.

Претендент на пост примара от блока ACUM Андрей Нэстасе подчеркнул, что "голосовал за граждан этой страны в целом и граждан Кишинева".

"За будущее, потому что уверен, что с этого дня мы победим прошлое, наполненное ложью. Начиная с сегодняшнего дня, кишиневцы докажут, что все мы хотим изменений в лучшую сторону. Мы хотим благосостояния, справедливости и лучшей жизни. В этот раз никто не посмеет аннулировать выборы", - отметил он.

Виктор Киронда от движения Forța Nouă заявил по итогам волеизъявления, что проголосовал за город возможностей, комфорта и безопасности. "За город, который предоставит людям простые вещи, необходимые каждый день – тротуары, публичное пространство, общественный транспорты, зеленые насаждения, детские площадки", - добавил он.

Кандидат от "Нашей партии" Иван Дьяков рассказал, что голосовал за город и страну без коррупции. "Хочу, чтобы наша страна вырвалась из порочного круга. Примар Кишинева – человек, который может поставить точку в коррупции, организовать работу так, чтобы исчезли все те коррупционеры, которые в течение многих лет собирались вокруг", - добавил он.

Не обошлось и без перлов от кандидатов в примары Кишинева. Бывший либерал, а теперь лидер партии с забавной аббревиатурой USB Валериу Мунтяну заявил на выходе из избирательного участка, что "проголосовал за румынский и европейский Кишинев без российского влияния и коррупции". "Проголосовал за объединение Бессарабии с Румыний", - отметил он.

А Влад Цуркану от Partidul Popular Romînesc рассказал, что "проголосовал за Кишинев с позитивной атмосферой, с новой душой, с новыми технологиями, которые превратят его в современный европейский город".

Выборы в Молдове

В воскресенье, в 07.00 в Молдове открылись избирательные участки на всеобщих местных выборах и новых парламентских, которые проводятся в четырех одномандатных округах.

Гражданам Молдовы на местных выборах предстоит избрать 898 примаров (мэров) и 11 580 советников на четырехлетний срок.

Всего в республике созданы 1969 участков. Центризбирком отпечатал 7,8 миллионов бюллетеней для голосования. За выборами следят 1600 национальных и 145 международных наблюдателей.

В то же время 20 октября 2019 года в четырех одномандатных округах пройдут новые парламентские выборы, по итогам которых в парламенте республики появятся четыре новых депутата. Голосование пройдет в избирательных округах №17 (Ниспорены), №33 (Кишинев), №48 (Слобозия, Бендеры и Тирасполь) и №50 (Западная Европа). Парламентарии, избранные в этих округах во время выборов 24 февраля 2019 года, ранее сложили свои мандаты. В ходе новых парламентских выборов на избирательных участках, которые находятся за границей, граждане Молдовы смогут проголосовать и на основании паспорта с истекшим сроком действия.

Участки будут открыты до 21.00. В зависимости от ситуации время их работы могут продлить максимум на два часа, чтобы позволить стоящим в очереди избирателям реализовать свое право голоса.

ЦИК обращает внимание, что в день выборов запрещена любая агитация. Этот запрет не распространяется на уже размещенную ранее в интернете и на афишах информацию.

Ранее парламент Молдовы утвердил решение о возврате к штрафам за электоральную агитацию в день выборов. Таким образом, это нарушение повлечет наложение штрафа на физических лиц в размере 6-12 условных единиц (300-600 леев), а на должностных лиц или кандидатов на выборах - от 24 до 30 у.е. (1200-1500 леев).

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