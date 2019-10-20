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Голосование в Варнице

В Молдове закрылись участки для голосования - страна сделала свой выбор

© Sputnik / Irina Leahova
Политика
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Тема:
Местные выборы в Молдове - 2019 (243)
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Sputnik Молдова

Голосование в рамках местных выборов в республике завершилось в 21:00 час, граждане страны в воскресенье выбирали примаров сел и городов и членов местных советов, также был сделан выбор в 4 одномандатных округах, где граждане определились с выбором депутатов.

КИШИНЕВ, 20 окт - Sputnik. На территории Молдовы завершились всеобщие местные выборы. В воскресенье, в 07.00 в Молдове открылись избирательные участки на всеобщих местных выборах и новых парламентских, которые проводятся в четырех одномандатных округах.

Граждане Молдовы на местных выборах избирали 898 примаров (мэров) и 11 580 советников на четырехлетний срок.

Всего в республике были созданы 1969 участков. Центризбирком отпечатал 7,8 миллионов бюллетеней для голосования. За выборами следили 1600 национальных и 145 международных наблюдателей.

Голосование в Варнице
© Sputnik / Irina Leahova
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В то же время 20 октября 2019 года в четырех одномандатных округах проходили новые парламентские выборы, по итогам которых в высшем законодательном органе республики появятся четыре новых депутата. Голосование проходило в избирательных округах №17 (Ниспорены), №33 (Кишинев), №48 (Слобозия, Бендеры и Тирасполь) и №50 (Западная Европа).

Парламентарии, избранные в этих округах во время выборов 24 февраля 2019 года, ранее сложили свои мандаты. В ходе новых парламентских выборов на избирательных участках, которые находятся за границей, граждане Молдовы смогут проголосовать и на основании паспорта с истекшим сроком действия.

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Тема:
Местные выборы в Молдове - 2019 (243)

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Теги:
закрытие, участки, местные выборы


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