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Как жители Молдовы голосовали на местных выборах в Кишиневе

Только в двух районах страны явка на голосовании превысила 50 процентов

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Тема:
Местные выборы в Молдове - 2019 (243)
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Sputnik Молдова

Большая часть тех, кто пришёл на выборы, – граждане в возрасте от 56 до 70 лет, они обеспечили высокую явку на голосовании.

КИШИНЕВ, 20 окт - Sputnik. По данным Центральной избирательной комиссии, явка на голосовании превысила 50 процентов только в двух районах.

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В Дондюшанском районе на выборах пришли на избирательные участки 17252 граждан, что составляет 51,67%.

По сообщению ЦИК, большая часть тех, кто сделал свой выбор – граждане в возрасте от 56 до 70 лет.

Высокую явку показали избиратели и в Окницком районе, где на участки для голосования пришли 50,13% граждан, обладающих правом голоса.

Гражданам Молдовы на местных выборах предстоит избрать 898 примаров (мэров) и 11 580 советников на четырехлетний срок. Всего в республике созданы 1969 участков.

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Тема:
Местные выборы в Молдове - 2019 (243)

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Теги:
местные выборы


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