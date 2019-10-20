Только в двух районах страны явка на голосовании превысила 50 процентов

КИШИНЕВ, 20 окт - Sputnik. По данным Центральной избирательной комиссии, явка на голосовании превысила 50 процентов только в двух районах.
В Дондюшанском районе на выборах пришли на избирательные участки 17252 граждан, что составляет 51,67%.
По сообщению ЦИК, большая часть тех, кто сделал свой выбор – граждане в возрасте от 56 до 70 лет.
Высокую явку показали избиратели и в Окницком районе, где на участки для голосования пришли 50,13% граждан, обладающих правом голоса.
Гражданам Молдовы на местных выборах предстоит избрать 898 примаров (мэров) и 11 580 советников на четырехлетний срок. Всего в республике созданы 1969 участков.
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