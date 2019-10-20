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Как жители Молдовы голосовали на местных выборах в Кишиневе

Менее половины граждан с правом голоса вышли на избирательные участки в Гагаузии

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Тема:
Местные выборы в Молдове - 2019 (243)
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Sputnik Молдова

Явка на местных выборах в Гагаузии составила 45,13 процента, сообщил председатель окружного избирательного совета автономии.

КИШИНЕВ, 20 окт — Sputnik. Менее половины от общего количества граждан с правом голоса вышли на избирательные участки в Гагаузии. Об этом рассказал председатель окружного избирательного совета автономии Иван Комур.

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По его словам, избирательные участки в Гагаузии закрылись в срок.

"По предварительным данным, в дополнительные списки были включены 546 человек. В основные списки – 58 тысяч 884 гражданина. Явка составила 45,13 процента", - цитирует Ивана Комура региональный сайт gagauzinfo.md.

В настоящий момент идет подсчет голосов, поданных за каждого конкурента в отдельности. После обработки данных будет составлен итоговый протокол подсчета голосов.

Жалоб в окружной совет АТО Гагаузия в течение дня не поступало, сообщают региональные СМИ.

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Тема:
Местные выборы в Молдове - 2019 (243)

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Теги:
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