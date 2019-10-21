Ион Чебан увеличивает разрыв после обработки двух третей протоколов в столице

КИШИНЕВ, 20 окт — Sputnik. После обработки более чем двух третей протоколов окружных избирательных комиссий (211 из 307), результаты кандидатов на выборах примара Кишинева выглядит следующим образом: Ион Чебан — 43.53% голосов, Андрей Нэстасе — 30,00% голосов.

Электорат на местных выборах избирал 898 примаров (мэров) и 11 580 советников на четырехлетний срок.

В то же время 20 октября 2019 года в четырех одномандатных округах проходили новые парламентские выборы, по итогам которых в высшем законодательном органе республики появятся четыре новых депутата. Голосование проходило в избирательных округах №17 (Ниспорены), №33 (Кишинев), №48 (Слобозия, Бендеры и Тирасполь) и №50 (Западная Европа).

За выборами следили 1600 национальных и 145 международных наблюдателей.

Согласно информации ЦИК, на 21.00 в целом по республике к урнам пришли более 41,68% внесенных в список избирателей - около 1 миллиона 173 тысяч человек.

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