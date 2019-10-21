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Как жители Молдовы голосовали на местных выборах в Кишиневе

Кто победил в Кишиневе, Бельцах, Оргееве и Комрате - первые итоги выборов

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Тема:
Местные выборы в Молдове - 2019 (243)
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Sputnik Молдова

В столице Молдовы подсчитаны большинство голосов — будет второй тур, в котором сразятся Ион Чебан и Андрей Нэстасе.

КИШИНЕВ, 21 окт — Sputnik. В Кишиневе после обработки трех четвертей протоколов окружных избирательных комиссий (237 из 307), результаты кандидатов на выборах примара столицы выглядят следующим образом: Ион Чебан - 43.56% (71487 голоса), Андрей Нэстасе - 29.95% (49158 голосов).

Таким образом, можно с уверенностью прогнозировать, что в Кишиневе состоится второй тур выборов.

В Бельцах с первого тура победил Ренато Усатый ("Наша Партия") — 64.07% (16836 голосов) после обработки 46 из 59 протоколов. Его ближайший соперник, Александр Нестеровский (ПСРМ) набирает 16.05% (4218 голосов).

Как жители Молдовы голосовали на местных выборах в Кишиневе
© Sputnik / Miroslav Rotari
Эксперт: в сегодняшних местных выборах нет интриги

В Оргееве лидирует, и очевидно, также с первого тура побеждает Павел Вережану (партия "Шор") — 76.29% (3913 голоса) после обработки 7 из 15 протоколов.

В Комрате более чем убедительно побеждает Сергей Анастасов (ПСРМ) — после обработки 6 протоколов из 12 у него 94.53% (4927 голосов).

Граждане Молдовы на местных выборах избирали 898 примаров (мэров) и 11 580 советников на четырехлетний срок.

В то же время 20 октября 2019 года в четырех одномандатных округах проходили новые парламентские выборы, по итогам которых в высшем законодательном органе республики появятся четыре новых депутата. Голосование проходило в избирательных округах №17 (Ниспорены), №33 (Кишинев), №48 (Слобозия, Бендеры и Тирасполь) и №50 (Западная Европа).

За выборами следили 1600 национальных и 145 международных наблюдателей.

Согласно информации ЦИК, на 21.00 в целом по республике к урнам пришли более 41,68% внесенных в список избирателей -  около 1 миллиона 173 тысяч человек.

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Тема:
Местные выборы в Молдове - 2019 (243)

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Теги:
местные выборы


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