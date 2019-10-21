Второй тур в Кишиневе и другие итоги местных выборов: что говорят эксперты

В каких крупных городах и муниципиях Молдовы мэров выбрали по итогам первого тура, кто все же победит в Кишиневе, и чем отличаются прошедшие выборы, Sputnik рассказали политолог Корнелиу Чуря и социолог Борис Шаповалов.

КИШИНЕВ, 21 окт – Sputnik. В муниципии Кишинев градоначальника по итогам первого тура выбрать не удалось, поэтому через две недели в столице гражданам снова предстоит прийти к урнам для голосования.

Итоги в двух главных городах

Явка в муниципии составила 36,05%, а после обработки 306 из 307 протоколов больше всех голосов набрал кандидат от ПСРМ Ион Чебан - 40,16% (90 тысяч 284 голоса), а на второй строчке – кандидат от блока ACUM – 31,09% (69 тысяч 894 голоса). Таким образом, именно они, как и год назад, будут соперничать во втором туре.

"Итоги не удивили. В принципе, чего-то из ряда вон выходящего не произошло. Оба кандидата, которые рассматривались, как лидеры гонки, вышли во второй тур, и там уже пойдет перетягивание каната – кто сможет перетянуть на свою сторону голосующих. Ситуация повторяется", - сказал в эфире радиостудии Sputnik политолог Корнелиу Чуря.

В Бельцах к этому часу подсчитали все протоколы. Здесь примара выбрали по итогам первого тура. Им вновь стал лидер "Нашей партии" Ренато Усатый – 61,93% голосов.

"В Бельцах все ожидаемо. Это не сенсация. У нас электорат любит наступать на одни и те же грабли. Они верят, что Ренато Усатый не сам бросил город, а его заставили уехать. А сейчас, по их мнению, он вернется и выполнит свои обещания", - сказал, в свою очередь, социолог и историк Борис Шаповалов.

Кто еще выиграл в первом туре

В Комрате безоговорочную победу одержал кандидат от ПСРМ Сергей Анастасов – 94,58% голосов. В Чадыр-Лунге примаром будет другой представитель этой партии Анатолий Топал – 94,86% проголосовавших.

В Кагуле выиграл Николае Дандиш – 81,95%, а в Яловенах – Серджиу Армашу (55,12%), в Страшенах – Валентина Касьян (79,87%). Все они шли на выборы как независимые кандидаты.

В Оргееве примаром будет представитель Партии "Шор" Павел Вережану – 80,03% голосов. В Глодянах кресло градоначальника займет Стела Онуцу, представляющая "Нашу партию" (59,16%), а в Дрокии – Нина Черетеу из этого же политформирования (63,83%).

В Окнице примаром в следующее четырехлетие будет Виктор Артаманюк от Партии социалистов – 53,5%, а в Бричанах – кандидат от этого же политформирования – Виталий Городинский.

Демократов не нокаутировали

Как отметил Чуря, несмотря на уход в оппозицию, Демократической партии удалось остаться в числе лидеров по итогам выборов в советы.

"Это интересный момент - Демпартия не ушла с политической арены, несмотря на тот "удар", который ей нанесли в июне. Конечно, есть и тот факт, что лидеры на местах у демократов являются влиятельными фигурами. Демпартия по своей организованности всегда выделялась. Думаю, они провели хорошую избирательную компанию", - сказал эксперт.

При этом, политолог отметил, что те коалиции, которые будут образовываться в местных советах, не обязательно будут состоять из партий, создавших большинство в парламенте.

"Не уверен, что альянсы, которые будут формироваться на местном уровне в точности повторят контуры того, что есть в центральной власти. Сейчас говорить, что демократы будут отодвинуты и от местной власти, неправильно. Думаю, что они будут пытаться создавать большинство на местах", - добавил Чуря.

Свободные выборы

Как отметил Шаповалов, в этом году - другая политическая ситуация, которая установилась летом после формирования коалиции.

"Если мы возьмем прошлые выборы, досрочные или парламентские, там было яркое противостояние власти и оппозиции, было много различных заявлений, шла накаленная борьба. В этот раз всего этого не было, потому что два представителя проводят переформатирование политического поля. Эти выборы позволят нам увидеть реальную политическую ситуацию", - отметил Шаповалов.

При этом эксперт также не исключает, что на местном уровне коалиции могут быть другого состава.

"На местах могут возникать различные альянсы и союзы, потому что там есть бизнес и люди давно друг друга знают. Политика – это всегда достижение возможного в данной конкретной ситуации. Но в большинстве они будут ориентироваться на центр", - подчеркнул собеседник.

А что касается итогов второго тура выборов в Кишиневе, то, по мнению Шаповалова, "все зависит от того, кто из претендентов сможет массово организовать свой электорат".

Местные выборы прошли в Молдове 20 октября. В целом явка по республике составила 41,68%. То есть своим правом голоса воспользовались миллион 173 тысячи 834 человека.

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