Муниципальный совет столицы состоит из 51 советников: публикуем предварительных список тех, кто прошел в него прошел.

КИШИНЕВ, 21 окт - Sputnik. Явка в столице составила 36,05%, а после обработки 306 из 307 протоколов больше всех голосов набрал кандидат от ПСРМ Ион Чебан - 40,16% (90 тысяч 284 голоса), а на второй строчке – кандидат от блока ACUM – 31,09% (69 тысяч 894 голоса).

Таким образом, именно они, как и год назад, будут соперничать во втором туре.

Тем временем стал известен предварительный список мунсовета Кишинева.

Список советников от Партии Социалистов (22):

Ион Чебан, Василий Киртока, Светлана Попа, Динарий Кожокару, Юрие Хармелин, Александр Одинцов, Александр Комаров, Геннадий Ботнару, Евгения Чебан, Марина Радван, Сергей Афанасенко, Виталий Мукан, Сергей Басюк-Брынзей, Людмила Полодюк, Валерий Лупашку, Александр Бондаренко, Юрий Витнянский, Александра Толочико, Григоре Беженару, Елена Хренова, Николае Паскару, Виктор Поляков.

Список советников от избирательного блока ACUM (19):

Андрей Нэстасе, Василе Грэдинару, Юрие Теса, Александр Трубка, Руслан Вербицкий, Роман Рошка, Инна Гайдэу, Зинаида Попа, Алена Мандатий, Анжела Мунтяну-Пожога, Сергей Ротарь, Роман Кожухарь, Алена Дорош, Думитру Иванов, Ион Маковей, Ион Бындиу, Кристина Житарь, Инна Кошеру, Зинаида Дука.

Список советников от Либеральной партии (3):

Дорин Киртоакэ, Вероника Херца, Ион Чебану.

Список советников от Демократической партии (2):

Владимир Чеботарь, Вячеслав Неделя.

Список советников от Партии ШОР (2):

Валерий Клименко, Денис Уланов.

Список советников от Партии коммунистов (1):

Николай Русол.

Список советников от Партии PUN (1):

Октавиан Цыку.

Список советников от Движения "Новая сила" (1):

Виктор Киронда.

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