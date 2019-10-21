Чебан перед вторым туром выборов мэра Кишинева сделал предложение ACUM

Претендент на пост столичного градоначальника от Партии социалистов начал делить посты в городской администрации, предложив "акумовцам" создать коалицию и в муниципальном совете.

КИШИНЕВ, 21 окт - Sputnik. Кандидат на пост примара Кишинева от Партии социалистов Ион Чебан, который, по предварительным данным ЦИК, занял первую строчку по итогам первого тура выборов, рассказал о своих планах перед вторым туром, а также предложил блоку ACUM создать коалицию в муниципальном совете.

Явка в муниципии составила 36,05%, а после обработки 306 из 307 протоколов больше всех голосов набрал кандидат от ПСРМ Ион Чебан - 40,16% (90 тысяч 284 голоса), а на второй строчке – кандидат от блока ACUM – 31,09% (69 тысяч 894 голоса). Таким образом, именно они, как и год назад, будут соперничать во втором туре.

"Кишинев проголосовал. В качестве кандидата принимаю любой результат, полученный в Кишиневе. Благодарю каждого, кто отдал свой голос за меня", - начал свой спич Чебан.

В преддверии второго тура, по его словам, он намерен сконцентрироваться на общении с людьми. По его словам, успехи в первом туре мотивируют его не опускать руки.

"Не хочу и, думаю, никто не хочет, чтобы непрофессиональные люди попали в руководство Кишиневом. У меня есть конкретная программа и замечательная команда… Уверен, что люди устали от пустых слов и политических дискуссий. Все хотят конкретных результатов", - добавил он.

Молодежь не считает молдавских политиков "классными" и не идет на выборы>>>

Предложение блоку ACUM

Как подчеркнул Чебан, в муниципальном совете социалисты получили 22 голоса из 51, у ACUM – 19.

"Решения в мунсовете принимаются голосами 26 советников. Мое предложение к блоку ACUM – пойти на коалицию. С моей стороны, если я стану примаром, то два из четырех постов вице-примара готов отдать представителям блока ACUM. Из пятерых постов столичных преторов готов предоставить блоку ACUM две должности. В этой мажоритарной коалиции для баланса власти готов предоставить пост председателя муниципального совета Кишинева представителю блока ACUM", - отметил Чебан.

Предложение другим советникам

Социалист напомнил, что в мунсовет попали и представители других политических сил. Чебан отметил, что, если займет примарское кресло, то намерен работать с каждым муниципальным советником, но только не с теми, у кого есть проблемы с неподкупностью.

В частности, он предложил создать новый департамент по городскому планированию, который возглавит Виктор Киронда, баллотировавшийся на пост примара Кишинева в этой избирательной гонке.

"У нас много совместных проектов с Румынией. Предлагаю Отавиану Цыку или его команде принять руководство новым департаментом по двусторонним проектам и инвестиционным проектам, которые поступают из Румынии. Знаю, что много можно сделать в этом смысле, и сделаем это вместе", - добавил он.

Кишиневцы рассказали, за что отдали свой голос на выборах>>>

Приоритеты социалиста

Чебан также рассказал, на каких приоритетах намерен сконцентрировать свою работу в качестве примара Кишинева и обозначил повестку, которую он намерен обсуждать с муниципальными советниками. Среди них: завершение всех документов по стратегическому планированию для муниципия (концепция устойчивого развития столицы, генерального плана, а также плана городской мобильности); ремонт и строительство дорог и тротуаров; завершение всех работ и концепций по реабилитации по жилфонду; развитие пригородов; повышение заплат и соцпомощи; создание новых рабочих мест для молодых людей; модернизация детских садов и школ; а также борьба с коррупцией на уровне примэрии Кишинева.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK