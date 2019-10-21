Додон сделал заявление по выборам в Молдове

КИШИНЕВ, 21 окт - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что выборы в местные органы власти прошли свободным и демократическим путем.

"Это возврат к нормальному состоянию после многих лет, когда электоральное состязание было сильно усугублено некорректными методами, которые практиковали определенные партии или политики, пытавшиеся решать вместо граждан", - написал Додон на своей странице в Facebook.

По его мнению, нормальный ход прошедшей предвыборной кампании и сам процесс голосования стал "лучшим результатом и еще одним сигналом о том, что Республика Молдова идет по верному пути".

"Однако еще предстоит многому научиться из недавно прошедших выборов; низкая явка должна быть тревожным сигналом для всего политического класса, сигналом о том, что политики должны вернуться к своим гражданам, работать для них и добиваться их доверия, в том числе тех, кто вчера решил не голосовать", - подчеркнул президент Молдовы.

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Результаты президентской партии на выборах

Додон также коснулся темы политического эффекта выборов. "Отмечу превосходный результат Партии социалистов Республики Молдова – партии, которую я создал не так много лет назад и которая недавно стала крупнейшей парламентской партией, а вчера официально подтвердила, что является сильнейшей партией страны благодаря получению самой широкой поддержки на всеобщих местных выборах", - добавил глава республики.

По его словам, очень хороший результат достигнут социалистами на выборах в Кишиневе, где ПСРМ увеличила представительство в муниципальном совете и "уверенно победила в первом туре выборов примара". Как считает президент, "это беспрецедентно высокий уровень доверия, достигнутый социалистами на выборах, но это и большая ответственность".

Обращение к партиям, входящим в парламентскую коалицию

Как считает президент, теперь партиям нужно приступить к работе. Он призвал представителей всех политформирований "проявлять уважение к каждому голосу, отданному гражданами, относиться с максимальным уважением к полученным голосам и как можно скорее начать подлинную работу для граждан в районных и местных советах, поставить во главу угла решение проблем, с которыми люди сталкиваются на местном уровне, и вопросов, связанных с развитием населенных пунктов".

"Кроме того, призываю партии и политиков проявить политическую зрелость в ходе кампании ко второму туру выборов, провести корректную электоральную кампанию в демократическом духе, с упором на поиск решений проблем, с которыми сталкиваются граждане, а не с выпадами в адрес других людей", - заявил Додон.

Глава республики напомнил, что в стране много населенных пунктов, где будут состязаться кандидаты от ПСРМ и блока ACUM – двух политических сил, сформировавших правящую коалицию в парламенте страны.

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"Считаю важным, чтобы политики из этих партий понимали не только "ставки" второго тура, но и гораздо более высокую значимость будущего страны и всего того, что им предстоит сделать совместно в дальнейшем. Трудности для коалиции только начинаются, а чтобы выполнить обязательства, взятые по Соглашению между партиями, его подписавшими, есть необходимость работать вместе и после этих выборов", - заключил президент Молдовы.

Явка в муниципии Кишинев составила 36,05%, а после обработки 306 из 307 протоколов больше всех голосов набрал кандидат от ПСРМ Ион Чебан - 40,16% (90 тысяч 284 голоса), а на второй строчке – кандидат от блока ACUM – 31,09% (69 тысяч 894 голоса). Таким образом, именно они, как и год назад, будут соперничать во втором туре.

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