Как изменилась Молдова после местных выборов

Одни кандидаты в примары празднуют победу, другие готовятся ко второму туру, а в большинстве районных и городских советов уже готовятся к переговорам о формировании местных коалиций.

Всех интересует, кто станет мэром в Кишиневе, однако для политиков результаты на местах не менее важны. Там, в районах, в селах и городках Молдовы — их главный ресурс. Залог победы или поражения на будущих выборах в парламент.

Кто впереди в районных и городских советах

Первое место здесь уверенно удерживает ПСРМ — социалисты набрали больше всех голосов на выборах в советы в 15 районах и муниципиях. В четырех районах у социалистов в советах большинство, свыше половины голосов.

Блок ACUM набрал больше всех голосов на выборах в местные советы в 12 районах и муниципиях. На третьем месте по числу побед — демократы, они на первой строчке в 6 районах. У "Нашей партии" и партии "Шор" — по одной победе в советах, соответственно, в Бельцах и в Оргеевском районе.

Однако до полной ясности, в цвет какого партийного флага окрасится тот или иной район или город на политической карте Молдовы, еще очень далеко.

Предстоит создать коалиции в районах

Сначала новым советникам предстоит сформировать большинство (чаще всего — коалиционное) в районных советах и выбрать председателей районов. Процесс этот всегда был невероятно тяжелым —"скандалы, интриги, расследования".

Как показывает практика, скандалы здесь — дело неизбежное. Особенно если создание партийного большинства в местном совете зависит от одного-двух голосов.

ПСРМ уже направила блоку ACUM официальное предложение о создании коалиции в муниципальном совете Кишинева. В столице социалисты, хотя и улучшили результат 2015 года (22 советника вместо 19), не сумели завоевать большинство.

Если эта инициатива найдет отклик в руководстве ACUM, значит и в районах попытки создать коалиционное большинство будут предпринимать прежде всего фракции ПСРМ и ACUM. Станут ли успешными эти попытки, мы скоро увидим.

Выборы примаров — "первых нет и отстающих"

Парадоксально, но факт — здесь об успехе могут заявить решительно все. Как в песне Владимира Высоцкого: "Красота, среди бегущих первых нет и отстающих".

По сообщению ЦИК, кандидаты Демпартии взяли больше всех мест примаров и возглавят 191 из 518 примэрий, где победитель определился с первого тура.

На втором месте — ПСРМ, чьи представители завоевали места мэров в 124 примэриях. Третье место — у блока ACUM, их кандидаты победили с первого тура в 82 примэриях.

Для кандидатов от ПСРМ второй тур станет решающей битвой

Уступив после первого тура по числу примаров, социалисты подчеркивают, что их кандидаты возглавили 11 городов, в том числе оба гагаузских муниципия — Чадыр-Лунгу и Комрат, а также два районных центра — Бричаны и Окницу.

Второй тур для ПСРМ станет важной битвой — их кандидаты продолжат борьбу в Кишиневе и в 14 райцентрах.

Важной моральной победой для социалистов стал успех в пригородах Кишинева — теперь ПСРМ контролирует пять примэрий столичного муниципия вместо двух, в том числе "родовое гнездо" их вечного неприятеля, Дорина Киртоакэ — село Колоницу.

Неожиданный успех ДПМ — взяли числом

После драмы, которую пережила Демпартия летом 2019 года, когда она потеряла большинство в парламенте, лидер ДПМ Владимир Плахотнюк покинул страну, а саму партию обвинили в содействии попытке госпереворота, многие политологи предрекали формированию провал на местных выборах.

Тем неожиданнее оказался успех, казалось бы, пикирующего политформирования.

Демократы заявили, что по числу примаров ушедшая в оппозицию партия превзошла собственный результат 2015 года, когда ДПМ находилась у власти.

Причем второй тур также может добавить примаров демократам — за кресла мэров в ноябре будут бороться 175 их кандидатов.

В блоке ACUM рады за свободные выборы

Лидеры блока ACUM, Майя Санду и Андрей Нэстасе, никаких особенных побед не празднуют.

Например, в своем поствыборном спиче Санду говорила, в основном, о том, что выборы наконец-то прошли свободно, без запугивания и принуждения, и это прекрасно.

Обе партии, составившие блок ACUM — новички на местных выборах. В 2015 году они не участвовали в избирательной гонке, так что 82 их примара с первого тура тоже можно считать успехом.

Об успехе заявляют и "Наша партия", и партия "Шор"

Несомненный повод для воодушевления есть и у сторонников "Нашей партии" ("НП") и партии "Шор".

Лидер "НП" Ренато Усатый выиграл с первого тура в Бельцах и займет пост примара северной столицы Молдовы. Для его политформирования это тем более важный успех, что в муниципальном совете Бельц "Наша партия" взяла большинство.

Кроме того, представители "НП" в первом туре победили на выборах примара в трех районных городах — в Глодянах, в Дрокии и в Вулканештах. В четырех городах кандидаты "НП" вышли во второй тур.

А представитель партии "Шор" ожидаемо победил в Оргееве. Кроме этого своего партийного оплота "шоровцы" взяли еще 13 мест примаров. С точки зрения партии, чей лидер находится под следствием, тоже есть повод для радости.

В итоге для заявлений об абсолютной победе нет причин ни у одной из партий. Впрочем, нельзя сказать, чтобы кто-нибудь из них потерпел и сокрушительное поражение. Политический ландшафт Молдовы после выборов остаётся "лоскутным одеялом", где конкурентам приходится договариваться, чтобы не парализовать жизнь района, города или села.

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