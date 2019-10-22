Тирасполь рассчитывает на продуктивный диалог с Кишиневом в Баварии

Делегация Миссии ОБСЕ во главе с ее руководителем Клаусом Нойкирхом побывала с визитом в приднестровском регионе.

ТИРАСПОЛЬ, 22 окт – Sputnik, Ирина Ляхова. Гости обсудили с лидером непризнанной ПМР Вадимом Красносельским положение дел в переговорном процессе в промежутке между состоявшейся встречей в Братиславе и предстоящей неформальной конференцией в Баварии.

Стороны сконцентрировали свое внимание на том, что помешало выработке общей позиции, и какие меры необходимо принять, чтобы выйти из сложившейся ситуации.

При этом лидер региона подчеркнул, что приднестровская позиция, в основу которой положены такие аспекты, как защита прав граждан, конструктивизм и договороспособность, остается неизменной.

"Приднестровье конструктивно. Мы видим возможность решения существующих социальных, гуманитарных, культурных, экономических проблем, и выступаем за то, чтобы со стороны Молдовы не нарушались права граждан, проживающих в Приднестровье", – сказал он.

Красносельский также отметил, что Тирасполь рассчитывает на продуктивный диалог с Кишиневом.

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