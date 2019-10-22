Политический экстаз без последствий: что ждет Кишинев во втором туре выборов

По мнению политологов, сложности завоевании симпатий новых избирателей могут возникнуть у обоих кандидатов, прошедших во второй тур выборов.

КИШИНЕВ, 22 окт - Sputnik. Явка на выборах примара (мэра) Кишинева была ниже ожидаемой.

Избиратели приходили к урнам для голосования еще неохотнее, чем на выборах в 2015 году. Доля проголосовавшего электолрата четыре года назад составила 47,55%, а сейчас - немногим превысила 36%. Самым пассивным контингентом, как показывает практика, продолжает оставаться молодежь.

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Политический комментатор Игорь Волницкий считает, то после громкой смены власти в июне текущего года и некоего "политического экстаза", ожидалось, что граждане проявят больший интерес к голосованию на местных выборах. Однако этого не произошло.

Сложилась парадоксальная ситуация

Результаты местных выборов в Кишиневе этого года сопоставимы с прошлогодними, когда на внеочередных выборах градоначальника во второй тур вышли социалист Ион Чебан и один из лидеров блока ACUM Андрей Нэстасе. В нынешней электоральной гонке оба представляли партии, которые теперь находятся в правящей коалиции. Возможно, это предопределило отсутствие взаимных нападок в предвыборной риторике кандидатов.

"Ион Чебан постарался предоставить избирателям возможность избрать не только по политическим или геополитическим признакам, но и по признакам профессионализма. Таким поведением Чебан во многом заставил других по-иному подойти к избирательной компании", - отметил Волницкий.

По оценке политолога, упор на решение хозяйственных вопросов в своей предвыборной программе поставили практически все кандидаты. Однако результаты голосования все равно указывают на присутствие геополитического фактора.

"Получилась парадоксальная ситуация. Кандидаты и партии перешли на новый уровень и доказали, что могут говорить не только о геополитике, а электорат этого не оценил", - считает собеседник.

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Чего ждать ко второму туру

Ко второму туру каждый из кандидатов постарается не только сохранить отданные ему голоса, но и увеличить число сторонников. По мнению Волницкого, Чебан продолжит придерживаться конструктивного подхода.

"Он понимает, что собрал вокруг себя левый электорат. Его единственный шанс расширить число сторонников - завоевать симпатии центристов и правоцентристов", - отметил политолог.

Определенные сложности в привлечении новых голосов могут возникнуть и у Нэстасе.

По мнению Волницкого, нет никаких гарантий, что кишиневцы, проголосовавшие за Октавиана Цыку и Дорина Киртоакэ, во втором туре отдадут свои голоса за кандидата от блока ACUM, даже если прозвучит соответствующей призыв.

"Надо вспомнить достаточно жесткие обвинения, которыми обменивались господин Нэстасе с господином Цыку или с господином Киртоакэ. Не так-то легко сначала убедить избирателя, что этот человек не заслуживает твоего доверия, а потом через день сказать - проголосуйте за него", - высказал свое мнение комментатор.

Собеседник считает, что во втором туре многое зависит от явки избирателей. Она может кардинально изменить соотношение сил между соперниками.

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Прогнозы на второй тур

В первом туре Чебан и Нэстасе одержали примерно такие же результаты, что и в 2018 году на внеочередных выборах примара Кишинева, напомнил в интервью Sputnik политолог Роман Михэеш.

"Все повторяется. Ничего неожиданного не произошло. Остались те же фавориты", - сказал он.

По его словам, новостью стало то, что третье место занял экс-примар столицы, либерал Дорин Киртоакэ, который набрал порядка 10%, а это, как считает эксперт, довольно много. Собеседник отметил, что Октавиан Цыку от Partidul Unității Naționale заручился поддержкой около 5% избирателей.

"Сейчас эти двое могут отдать свои голоса в поддержку Нэстасе. Но вопрос в том, готов ли унионисткий электорат проголосовать за Нэстасе или предпочтет остаться дома. На мой взгляд, для Нэстасе существует такой риск. Потому что унионисты разочарованы в альянсе блока ACUM с социалистами", - добавил Михэеш.

Как считает аналитик, если Нэстасе не найдет подходящего месседжа для унионистки настроенного электората (выступающего за объединение Молдовы и Румынии), то фаворитом во втором туре может стать Чебан.

"У него (кандидата-социалиста – ред.) уже есть в запасе 40% с лишним и ему проще набрать нужные 50% плюс один", - считает Михэеш.

Интрига первого тура выборов примара Кишинева не была такой острой, какой она ожидается во втором, заявил социолог Ион Жигэу в комментарии радиостудии Sputnik.

"Результаты первого тура были предсказуемы. По крайней мере, для меня. Вопрос в том, что будет во втором туре выборов. Потому что неизвестно, как поведут себя избиратели, которые голосовали за других кандидатов", - заявил он.

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Что касается второго тура, то, по мнению эксперта, все зависит от явки. "Если явка будет низкая, то выиграет, скорее всего, Чебан", - сказал Жигэу.

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