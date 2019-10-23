Визит Додона в Японию: интронизация императора и первые встречи

Президент Молдовы находится с визитом в Японии с 21 по 24 октября - в обзоре Sputnik читайте о первых встречах главы государства.

КИШИНЕВ, 23 окт – Sputnik, Яна Захарова. Президент Молдовы Игорь Додон вместе с супругой Галиной приняли участие в церемонии интронизации императора Японии Нарухито. Об этом глава государства написал на своей странице в соцсети Facebook.

Интронизации нового императора

В официальной церемонии приняли участие более двух тысяч гостей из 180 стран мира. Нарухито стал новым монархом Японии 1 мая. С того дня началась эра его правления, получившая название Рэйва, что можно перевести как "красота и гармония". Церемонию интронизации при этом провели в октябре.

"Страна Восходящего Солнца – одна из тех азиатских стран, с которыми Республика Молдова выстраивает фундаментальный двусторонний диалог, основанный на общих ценностях: демократии, правовом государстве и рыночной экономике", - отметил Додон.

По его словам, "нынешний визит президента Республики Молдова в Токио – первый за всю историю с момента установления дипломатических отношений между странами, что подтверждает желание Молдовы расширять двусторонний диалог на всех уровнях".

"Пользуясь случаем, в ходе государственного приема, организованного Японской императорской семьей, передал августейшей семье приглашение посетить нашу страну в удобное время", - написал Додон.

Диалог с сербским премьером

Уже в среду глава государства провел в Токио встречу с премьер-министром Сербии Анной Брнабич. В ходе дискуссии стороны обсудили двусторонние отношения и перспективы сотрудничества между нашими странами.

"Были едины во мнении о том, что у наших стран в области торгово-экономической кооперации существует огромный потенциал, в связи с чем мы выступили за активизацию торговых связей на благо обоих государств", - подчеркнул Додон.

Президент также подтвердил готовность объединить усилия для "укрепления двустороннего сотрудничества в рамках региональных и международных организаций, что будет способствовать повышению уровня безопасности и стабильности в регионе и Европе в целом".

Также Додон отметил, что 8-9 ноября совершит официальный визит в Белград.

Международное взаимодействие

Еще одна встреча у главы государства была с вице-президентом Японского агентства по международному сотрудничеству (JICA) Дзюнити Ямадой.

"Выразил благодарность японской стороне за поддержку, оказанную Республике Молдова в форме грантов и финансирования различных проектов, включая курсы обучения для госслужащих", - сообщил Додон.

Президент Молдовы предложил открыть представительство JICA в Кишиневе.

Додон отметил, что за последние 15 лет Япония профинансировала на 37,2 миллиона долларов проект поддержки непривилегированных фермеров 2KR. Посредством этого были приобретены и привезены в страну 7580 единиц новой сельскохозяйственной техники для примерно 3500 получателей, благодаря чему было охвачено около 40% орошаемых земель страны.

В ходе встречи подчеркнул важность трех проектов, которые направлены на рассмотрение Правительству Японии. Речь идет о модернизации оборудования для пожарной охраны на сумму 14 миллионов долларов, строительстве Аграрно-продовольственного центра в Кишиневе, "Модернизации сельскохозяйственных машин и оборудования" посредством механизма официальной помощи по развитию в сумме 30 миллионов долларов сроком на 40 лет под 0,1%.

Додон обратил внимание на то, что администрация президента будет поддерживать взаимовыгодные молдавско-японские инициативы в рамках программы помощи по развитию.

Президент Молдовы находится с визитом в Японии с 21 по 24 октября. В среду у него состоится встреча с членами молдавской общины.

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