Правительство Молдовы внесло изменения в состав комиссии по реинтеграции

В состав комиссии по реинтеграции будут входить 19 человек, причем после публичных обсуждений проекта было принято решение заменить одного члена.

КИШИНЕВ, 23 окт – Sputnik. Члены кабмина на заседании в среду утвердили изменения в составе правительственной комиссии по реинтеграции страны.

"Изменения касаются состава правительственной комиссии по реинтеграции страны – будут указаны должности, а не номинальный состав. Также предлагается исключить из состава комиссии главу Академии наук и включить в список членов директора Агентства публичных услуг", - говорится в пояснительной записке к проекту закона.

Авторы инициативы объясняют намерение исключить руководителя Академии наук из состава комиссии тем, что была проведена реорганизации структуры и глава АНМ больше не является членом правительства.

А вот Агентство публичных услуг – это учреждение, которое обеспечивает широкий спектр услуг физическим и юридическим лицам приднестровского региона, поэтому разработчики проекта считают важным включение в состав комиссии директора Агентства.

Таким образом, в состав комиссии по реинтеграции будут входить: премьер-министр (глава комиссии), вице-премьер по реинтеграции (вице-председатель комиссии), министр иностранных дел и евроинтеграции, министр экономики и инфраструктуры, министр финансов, министр юстиции, глава МВД, министр обороны, министр сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды, министр образования, культуры и исследований, министр здравоохранения, труда и соцзащиты, башкан Гагаузии, директор Службы информации и безопасности, глава Национального антикоррупционного центра, директор Агентства публичных услуг, председатель Нацбанка, руководитель бюро политик по реинтеграции госканцелярии, а также сопредседатель Объединенной контрольной комиссии со стороны Молдовы.

Как отметил представлявший этот проект вице-премьер по реинтеграции Василий Шова, эта комиссия может повлиять на активизацию процесса приднестровского урегулирования. © Sputnik / Osmatesco Политолог: найдут ли ACUM и ПСРМ консенсус по Приднестровью

Первоначально, когда данную инициативу выставляли на обсуждения, предполагалось, что в состав комиссии войдет генеральный прокурор, однако было принято решение заменить его на министра здравоохранения, труда и соцзащиты.

Также кабмин внес поправки в состав комиссии по отбору Программы мероприятий по реинтеграции страны.

Обязанности председателя Комиссии будет исполнять вице-премьер по реинтеграции. Секретарь – государственный служащий Бюро политик по реинтеграции без права голоса. Кроме того, в ее состав войдут шесть членов – заместитель генсекретаря правительства, по одному госсекретарю Минфина, Минэкономики и Минюста, а также замглавы НАЦ и руководитель Бюро политик по реинтеграции.

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