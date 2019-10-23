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Премьер Майя Санду

Санду рассказала, с кем ACUM не создаст альянс на местном уровне

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Тема:
Местные выборы в Молдове - 2019 (253)
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Sputnik Молдова

Санду считает, что 82 мэрии для блока ACUM – это хороший итог, но после второго тура, по ее словам, количество мэров этого политчиеского объединения вырастет.

КИШИНЕВ, 23 окт – Sputnik. Блок ACUM пока не получал официального предложения от Партии социалистов о сотрудничестве на местном уровне. Об этом заявила журналистам в среду премьер Майя Санду.

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Местные выборы прошли в Молдове 20 октября. Гражданам предстояло избрать 898 глав местных администраций и 11 580 советников на четырехлетний срок. Во всеобщих местных выборах приняли участие 1 миллион 173 тысячи 834 граждан с правом голоса, что составляет 41,68% от количества тех, кто был включен в избирательные списки. По итогам первого тура определены примары (мэры) 515 населенных пунктов из 898. Второй тур запланирован на 3 ноября.

"Очевидно, что мы не можем иметь никаких соглашений с Демпартией. В остальном будем искать наиболее подходящих партнеров для продолжения наших идей – и на национальном, и на местном уровнях", - сказала Санду, пояснив, что официального предложения от ПСРМ пока не поступало. 
Как жители Молдовы голосовали на местных выборах в Кишиневе
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Также Санду считает, что 82 мэрии для блока ACUM – это хороший итог. "Думаю, что после второго тура это число вырастет. Это наша первая кампания на местном уровне", - сказала Санду.

Конституционный суд 9 марта признал результаты парламентских выборов, которые прошли в Молдове 24 февраля, и утвердил мандаты избранных законодателей. Впервые граждане республики выбирали депутатов по смешанной избирательной системе — 50 человек по партийным спискам, 51 — по одномандатным округам.

После нескольких месяцев споров члены фракции ПРСМ и ACUM подписали 8 июня временное политическое соглашение и сформировали правительство. Тогда же парламентарии определили основные направления сотрудничества. А 16 сентября участники коалиции подписали новое политическое соглашение о целях на переходный период, которое завизировали президент, премьер и спикер парламента.

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Тема:
Местные выборы в Молдове - 2019 (253)

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