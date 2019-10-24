Изменится ли состав правительства Молдовы после 3 ноября: что заявила Санду

Аналитики дискутируют о возможных перестановках в составе кабинета министров уже после второго тура выборов в местные органы власти, запланированных на 3 ноября. Премьер дала ответ, что ждет правительство дальше.

КИШИНЕВ, 24 окт - Sputnik. Тема перестановок в правительстве не обсуждалась. Так ответила на вопрос корреспондента Sputnik молдавский премьер Майя Санду.

Аналитики дискутируют о возможных изменениях, которые могут произойти в составе кабинета министров уже после второго тура выборов в местные органы власти, запланированных на 3 ноября. Дело в том, что основная борьба развернется в Кишиневе. На пост примара (мэра) претендуют социалист Ион Чебан и один из лидеров блока ACUM Андрей Нэстасе. Последний ради предвыборной гонки оставил на время должность министра внутренних дел.

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Санду отметила, что в коалиции не обговаривались сценарии переформатирования состава правительства.

"Не обсуждала с парламентским большинством. Слышала и со стороны президента сформулированные подобные предложения. Но не было таких дискуссий", - сказала Санду.

Ранее президент Молдовы Игорь Додон заявил, что хоть и поддерживает реформы, но ждет конкретных результатов от членов кабмина – по зарплатам, пенсиям, решению проблем с дорогами, обеспечению канализацией, снижению тарифов. Он также отметил, даже если и не требует отставок министров, но 2-3 должны покинуть правительство.

Политические изменения в Молдове

Конституционный суд 9 марта признал результаты парламентских выборов, которые прошли в Молдове 24 февраля, и утвердил мандаты избранных законодателей. Впервые граждане республики выбирали депутатов по смешанной избирательной системе — 50 человек по партийным спискам, 51 — по одномандатным округам.

Больше всего представителей в парламенте нового созыва у Партии социалистов – 35 мандатов. Вторая по численности - фракция демократов с 30 депутатами. Политический блок ACUM представляют 26 депутатов. Еще одной политической силой, прошедшей в высший законодательный орган, стала Партия "Шора" – 7 мандатов. Также в парламенте нового созыва есть три независимых депутата (от одномандатных округов).

После нескольких месяцев споров члены фракции ПРСМ и ACUM подписали 8 июня временное политическое соглашение и сформировали правительство. Тогда же парламентарии определили основные направления сотрудничества. А 16 сентября участники коалиции подписали новое политическое соглашение о целях на переходный период, которое завизировали президент, премьер и спикер парламента.

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