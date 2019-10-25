Красносельский: готов рассмотреть дополнительные вопросы на встрече с Додоном

ТИРАСПОЛЬ, 25 окт – Sputnik, Ирина Ляхова. Лидер Приднестровья Вадим Красносельский подтвердил, что запланированный разговор на высшем уровне с президентом Молдовы Игорем Додоном состоится 29 октября в резиденции молдавского главы государства, расположенной в селе Голерканы.

"Включенные в нее вопросы носят гуманитарный, социальный и экономический характер. Многие из них перекочевали из повесток предыдущих встреч, сохраняя актуальность и требуя разрешения", - отметил он, отвечая на вопросы журналистов.

Красносельский подчеркнул, что приднестровская сторона в переговорах основывается на проблемах, с которыми люди сталкиваются практически ежедневно.

"Мы стараемся решить их, и для этого включаем в переговорную повестку. Это вопросы банковские, расчетов, телекоммуникаций, прекращения политически мотивированных уголовных дел, а также вопросы международного сообщения, экспорта, импорта и так далее", - сказал приднестровский лидер.

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Красносельский пояснил, что приднестровская сторона готова рассмотреть и дополнительные вопросы, которые есть у молдавских визави.

На площадке президентской резиденции в Голерканах Додон и Красносельский уже общались - в марте 2017 года. Всего на сегодняшний день состоялось пять встреч руководителей.

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