Статус Приднестровья - одна из тем выступления Гречаной в Страсбурге

Представители власти в Молдове говорят о приднестровском вопросе во время выступлений на всех крупных международных конференциях и форумах – на этот раз Зинаида Гречаная сказала в Страcбурге об особом статусе региона.

КИШИНЕВ, 25 окт – Sputnik, Яна Захарова. Молдова заинтересована в решении приднестровской проблемы в рамках формата "5+2" с предоставлением в составе республики особого статуса Приднестровью, заявила спикер Зинаида Гречаная на заседании Европейской конференции председателей парламентов в Страсбурге.

Территориальная целостность Молдовы

"Один из вызовов, угрожающий мирному пути Европы – изменения, сопровождавшиеся конфликтами, которые до сих пор остаются нерешенными и являются факторами региональной нестабильности", - отметила спикер.

Как подчеркнула Гречаная, "для их решения нет универсальной формулы, но надо продолжать прилагать усилия, направленные на реализацию всеобъемлющего, мирного и долгосрочного решения".

"Наша страна заинтересована в решении приднестровской проблемы в рамках формата "5+2" с предоставлением в составе Молдовы особого статуса Приднестровью, основанного на принципах суверенитета и территориальной целостности путем гарантии соблюдения прав человека, политических, экономических и социальных прав населения, как это отмечено в соответствующих документах ОБСЕ", - подчеркнула председатель молдавского парламента.

Кроме того, Гречаная заявила об открытости сотрудничества со всеми международными партнерами.

"Преодоление политического кризиса в Молдове, мирная передача власти дали новый толчок к международному сотрудничеству и позволили республике вести взвешенную внешнюю политику. Это предусматривает статус нейтралитета и открытости по отношению ко всем международным партнерам, как на Западе, так и на Востоке", - сказала председатель парламента.

Диалог по Приднестровью

Участниками переговоров в формате "5+2" являются Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — как посредники, Евросоюз и США — как наблюдатели.

Последний раунд дискуссий в этом формате прошел 8-10 октября в Братиславе. Как заявил по итогам встречи глава миссии ОБСЕ в Молдове Клаус Нойкирх, Кишинев и Тирасполь "договорились практически обо всем" в рамках повестки, которая обсуждалась в столице Словакии.

Уже на следующей неделе, 29 октября пройдет встреча президента Молдовы Игоря Додона и лидера Приднестровья Вадима Красносельского, которые до этого проводили совместную дискуссию в декабре 2018 года.

Кроме того, в начале ноября состоится Баварская конференция по мерам укрепления доверия.

Концепция приднестровского урегулирования

Вице-премьер Молдовы по реинтеграции Василий Шова ранее в интервью заявил, что еще в 2016 году было заявлено о намерении представить некие базовые параметры модели политического урегулирования.

Глава государства, в свою очередь, заявлял, что у администрации президента есть позиция по Приднестровью, однако для ее обнародования должна быть общая позиция президента и правительства.

В случае успешного решения текущих вопросов и при условии сохранения парламентского большинства, как отмечал Додон, если будет внешний консенсус, то следующий шаг заключается в том, что можно будет в 2020 году добраться и до вопроса о специальном статусе Приднестровья - какая это будет автономия, насколько расширенная.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK