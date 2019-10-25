Михаю Гимпу стыдно за свою пенсию

Экс-председатель Либеральной партии рассказал, чем он занимается после ухода из политики и будет ли он выдвигать свою кандидатуру на выборах главы государства.

КИШИНЕВ, 25 окт — Sputnik. Почетный председатель Либеральной партии (ЛП) Михай Гимпу стесняется своей пенсии, потому что она слишком маленькая, чтобы обеспечить достойную жизнь. Об этом бывший врио президента Молдовы рассказал в эфире одного из национальных телеканалов.

Отвечая на вопрос журналиста, на какие средства он сейчас живет, Михай Гимпу заявил, что занимается бизнесом, а также получает пенсию. Однако, по словам экс-председателя ЛП, ему стыдно говорить о сумме, которую он получает от государства.

"У меня есть пенсия, но о ее размере мне стыдно говорить. Она маленькая, всего 6 тысяч леев", - сказал Гимпу.

Кроме того, бывший врио президента Молдовы в своейственной ему неповторимой манере рассказал, собирается ли он вернуться в политику и будет ли выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах.

"Достаточно, мне это больше не нужно. Мне нужна роза, яблоко, стакан сока, вино, - сказал Гимпу. - Самое лучшее место – это место на крыльце твоего дома".

Михай Гимпу в 2009 году стал председателем парламента, с сентября 2009 года по декабрь 2010 года был временно исполняющим обязанности Президента РМ.

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Его пребывание на высоких постах запомнилось журналистам массовой раздачей государственных наград, странными высказываниями Гимпу и скандалами, связанными с его политической деятельностью.

В конце прошлого года Михай Гимпу сообщил, что уходит из политики.

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