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Памятник Суворову на центральной площади Тирасполя

Приднестровье посетила делегация европейских дипломатов

© Sputnik / Irina Leahova
Политика
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Тема:
Приднестровское урегулирование (222)
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Sputnik Молдова

С представителями внешнеполитических ведомств стран ЕС встретился глава внешнеполитического ведомства Приднестровья, обсудив ситуацию в переговорном процессе.

ТИРАСПОЛЬ, 25 окт – Sputnik, Ирина Ляхова. В Доме официальных приемов состоялась встреча главы МИДа непризнанной ПМР Виталия Игнатьева с делегацией коллег из стран Европейского союза, сообщили в пресс-службе приднестровского внешнеполитического ведомства.

"Такие визиты являются очень полезными, потому что Европейский союз внимательно следит за общерегиональной ситуацией и в статусе наблюдателя принимает участие в повседневной работе по урегулированию молдо-приднестровских отношений", – отметил Игнатьев.

Встреча Игоря Додона и Вадима Красносельского
CC BY 4.0 / Официальный сайт лидера непризнанного ПМР
Красносельский: готов рассмотреть дополнительные вопросы на встрече с Додоном
По словам главы внешнеполитического ведомства региона, все международные участники, в том числе Европейский союз, полностью поддерживают принятый после подписания Берлинского протокола в 2016 году подход относительно необходимости первоочередного решения социально-гуманитарных и экономических вопросов.

Игнатьев также обратил внимание на то, что наметилось критическое снижение динамики работы на всех уровнях диалога, включая заседания экспертных групп и встречи представителей по политическим вопросам. Он выразил разочарование по поводу результатов братиславского раунда переговоров, на котором не был подписан итоговый протокол.

По мнению Игнатьева, неисполнение прежде достигнутых договоренностей, а также появление новых проблем, связанных с закрытием счетов приднестровских предприятий в молдавских банках и разработкой карьера в Дубоссарском районе Приднестровья, препятствует продвижению вперед в рамках переговорного процесса.

В состав делегации представителей внешнеполитических ведомств стран ЕС вошли дипломаты из 14 государств, в том числе Австрии, Германии, Венгрии, Нидерландов,  Латвии, Литвы, Польши, Румынии, Словакии, Словении, Франции, Чехии, Швеции и Эстонии.

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Тема:
Приднестровское урегулирование (222)

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Теги:
делегация, дипломаты, переговоры, Приднестровье


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