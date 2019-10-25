Приднестровье посетила делегация европейских дипломатов

С представителями внешнеполитических ведомств стран ЕС встретился глава внешнеполитического ведомства Приднестровья, обсудив ситуацию в переговорном процессе.

ТИРАСПОЛЬ, 25 окт – Sputnik, Ирина Ляхова. В Доме официальных приемов состоялась встреча главы МИДа непризнанной ПМР Виталия Игнатьева с делегацией коллег из стран Европейского союза, сообщили в пресс-службе приднестровского внешнеполитического ведомства.

"Такие визиты являются очень полезными, потому что Европейский союз внимательно следит за общерегиональной ситуацией и в статусе наблюдателя принимает участие в повседневной работе по урегулированию молдо-приднестровских отношений", – отметил Игнатьев.

По словам главы внешнеполитического ведомства региона, все международные участники, в том числе Европейский союз, полностью поддерживают принятый после подписания Берлинского протокола в 2016 году подход относительно необходимости первоочередного решения социально-гуманитарных и экономических вопросов.

Игнатьев также обратил внимание на то, что наметилось критическое снижение динамики работы на всех уровнях диалога, включая заседания экспертных групп и встречи представителей по политическим вопросам. Он выразил разочарование по поводу результатов братиславского раунда переговоров, на котором не был подписан итоговый протокол.

По мнению Игнатьева, неисполнение прежде достигнутых договоренностей, а также появление новых проблем, связанных с закрытием счетов приднестровских предприятий в молдавских банках и разработкой карьера в Дубоссарском районе Приднестровья, препятствует продвижению вперед в рамках переговорного процесса.

В состав делегации представителей внешнеполитических ведомств стран ЕС вошли дипломаты из 14 государств, в том числе Австрии, Германии, Венгрии, Нидерландов, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, Словакии, Словении, Франции, Чехии, Швеции и Эстонии.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK