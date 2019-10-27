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Примэрия Кишинева

Что должно измениться в Кишиневе после второго тура выборов примара

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Тема:
Местные выборы в Молдове - 2019 (256)
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Sputnik Молдова

Осталась ровно неделя до избрания примара молдавской столицы: читайте в обзоре Sputnik, чего ждут жители Кишинева от будущего руководства примэрии.

КИШИНЕВ, 27 окт – Sputnik. В следующее воскресенье, 3 ноября, в Молдове состоится второй тур выборов примаров. Основная интрига развернется в Кишиневе, где за кресло столичного градоначальника поборются социалист Ион Чебан и один из лидеров блока ACUM Андрей Нэстасе.

Выборы 2019
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Этот же дуэт уже встречался во втором туре внеочередных выборов примара Кишинева в 2018 году. В нынешней электоральной гонке Чебан и Нэстасе представляют партии, которые теперь находятся в правящей коалиции.

На чем должен сконцентрироваться примар

В период избирательной кампании электоральные конкуренты сделали много обещаний, но есть три вещи, которые должен реализовать будущий примар столицы в приоритетном режиме. Такого мнения придерживается политолог Роман Михэеш.

"Молдова, в частности, Кишинев срочно нуждается в нескольких жизненно важных проектах. Речь идет об очистной станции. Другая проблема связана с отходами и их утилизацией. Столице срочно нужен мусоросжигательный завод. И последнее, но не менее важное - в городе должна быть решена проблема с дорожной инфраструктурой", - заявил Михэеш в интервью Sputnik.

Как изменилась Молдова после местных выборов>>>

В преддверии первого тура социологи проводили исследования о том, какие основные проблемы беспокоят кишиневцев. Согласно опросам, больше всего жителей столицы беспокоит состояние дорог.

По мнению социолога Ион Жигэу в комментарии Sputnik отметил, что решение проблем Кишинева не должно зависеть от политической окраски будущего руководства столичной администрации.

"Хочу напомнить китайскую поговорку: Какого бы цвета не была кошка, она должна ловить мышей. То есть муниципальный совет, примар и администрация Кишинева должны делать хоть что-то с городом, который последние 25 лет задыхается, потому что его проблемы остаются теми же и только усугубляются", - отметил он.

Прогнозы на второй тур

Интрига первого тура выборов примара Кишинева не была такой острой, какой она ожидается во втором, заявил Жигэу.

Примэрия Кишинева
© Sputnik / Miroslav Rotari
Опрос: кто победит во втором туре выборов примара Кишинева

"Результаты первого тура были предсказуемы. По крайней мере, для меня. Вопрос в том, что будет во втором туре выборов. Потому что неизвестно, как поведут себя избиратели, которые голосовали за других кандидатов", - заявил он.

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По его мнению, во втором туре все зависит от явки. "Если явка будет низкая, то выиграет, скорее всего, Чебан", - считает Жигэу.

Политический комментатор Игорь Волницкий считает, что нет никаких гарантий, что кишиневцы, проголосовавшие за Октавиана Цыку и Дорина Киртоакэ, во втором туре отдадут свои голоса за кандидата от блока ACUM, даже если прозвучит соответствующей призыв.

"Надо вспомнить достаточно жесткие обвинения, которыми обменивались господин Нэстасе с господином Цыку или с господином Киртоакэ. Не так-то легко сначала убедить избирателя, что этот человек не заслуживает твоего доверия, а потом через день сказать - проголосуйте за него", - высказал свое мнение комментатор.

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Тема:
Местные выборы в Молдове - 2019 (256)

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