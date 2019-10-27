Что должно измениться в Кишиневе после второго тура выборов примара

Осталась ровно неделя до избрания примара молдавской столицы: читайте в обзоре Sputnik, чего ждут жители Кишинева от будущего руководства примэрии.

КИШИНЕВ, 27 окт – Sputnik. В следующее воскресенье, 3 ноября, в Молдове состоится второй тур выборов примаров. Основная интрига развернется в Кишиневе, где за кресло столичного градоначальника поборются социалист Ион Чебан и один из лидеров блока ACUM Андрей Нэстасе.

Этот же дуэт уже встречался во втором туре внеочередных выборов примара Кишинева в 2018 году. В нынешней электоральной гонке Чебан и Нэстасе представляют партии, которые теперь находятся в правящей коалиции.

На чем должен сконцентрироваться примар

В период избирательной кампании электоральные конкуренты сделали много обещаний, но есть три вещи, которые должен реализовать будущий примар столицы в приоритетном режиме. Такого мнения придерживается политолог Роман Михэеш.

"Молдова, в частности, Кишинев срочно нуждается в нескольких жизненно важных проектах. Речь идет об очистной станции. Другая проблема связана с отходами и их утилизацией. Столице срочно нужен мусоросжигательный завод. И последнее, но не менее важное - в городе должна быть решена проблема с дорожной инфраструктурой", - заявил Михэеш в интервью Sputnik.

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В преддверии первого тура социологи проводили исследования о том, какие основные проблемы беспокоят кишиневцев. Согласно опросам, больше всего жителей столицы беспокоит состояние дорог.

По мнению социолога Ион Жигэу в комментарии Sputnik отметил, что решение проблем Кишинева не должно зависеть от политической окраски будущего руководства столичной администрации.

"Хочу напомнить китайскую поговорку: Какого бы цвета не была кошка, она должна ловить мышей. То есть муниципальный совет, примар и администрация Кишинева должны делать хоть что-то с городом, который последние 25 лет задыхается, потому что его проблемы остаются теми же и только усугубляются", - отметил он.

Прогнозы на второй тур

Интрига первого тура выборов примара Кишинева не была такой острой, какой она ожидается во втором, заявил Жигэу.

"Результаты первого тура были предсказуемы. По крайней мере, для меня. Вопрос в том, что будет во втором туре выборов. Потому что неизвестно, как поведут себя избиратели, которые голосовали за других кандидатов", - заявил он.

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По его мнению, во втором туре все зависит от явки. "Если явка будет низкая, то выиграет, скорее всего, Чебан", - считает Жигэу.

Политический комментатор Игорь Волницкий считает, что нет никаких гарантий, что кишиневцы, проголосовавшие за Октавиана Цыку и Дорина Киртоакэ, во втором туре отдадут свои голоса за кандидата от блока ACUM, даже если прозвучит соответствующей призыв.

"Надо вспомнить достаточно жесткие обвинения, которыми обменивались господин Нэстасе с господином Цыку или с господином Киртоакэ. Не так-то легко сначала убедить избирателя, что этот человек не заслуживает твоего доверия, а потом через день сказать - проголосуйте за него", - высказал свое мнение комментатор.

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