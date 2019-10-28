CampСamp2019 в Молдове: как работает фабрика переворотов

В столице Молдовы прошли ежегодные учения молодых "гражданских активистов" из 15 стран — в обстановке строгой секретности и на американские деньги волонтерам рассказывали о стратегиях борьбы с властью, об организации и медиа-поддержке массовых протестов.

В Кишиневе с 24 по 27 октября прошла конференция CampСamp2019, которую организовал Пражский гражданский центр (Prague Civil Society Centre, PCSC). Центр получает финансирование из бюджета США, выделенное в рамках закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA).

На конференцию приехали более 300 человек из полутора десятков стран Европы и Азии. Молодые гражданские активисты, волонтеры, блогеры и подкастеры, инстаграм-инфлюенсеры, фемвертайзеры и нарративные маркетологи — все эти креативные люди собрались в маленьком Кишиневе.

"Четыре дня лекций, дискуссий, творческих экспериментов и мастер-классов, на которых активисты и профессионалы в области маркетинга, рекламы и медиа ищут реальные способы сделать мир лучше", — сообщает официальный сайт конференции campcamp2019.com.

Как выяснилось, на самом деле эти профессионалы из Белоруссии, Киргизии, России, Грузии, Армении и еще десятка государств Восточной Европы делились опытом принудительной смены власти в своих странах и противодействия "российскому влиянию".

На подобный обмен опытом только по основным статьям закона в 2018 и 2019 году выделено 250 тысяч долларов.

Полная конспирация — "ожидайте, с вами свяжутся"

CampCamp2019 в Кишиневе был организован в обстановке абсолютной секретности. И организаторы немало удивились, когда корреспонденты Sputnik Молдова их всё-таки нашли — в глухом районе города, практически "на конспиративной квартире".

Такая конспирация непривычна для Кишинева. Обычно самые мелкие мероприятия здесь сопровождает пиар по всем фронтам. А тут триста (!) медиа-активистов из 15 стран — и всё это происходит в глубокой тайне.

Кишиневский CampCamp2019 — отличный пример когнитивного диссонанса.

С одной стороны, официальный сайт "баркемпа" забит слоганами типа "Вырвемся из информационного пузыря", и там царит сплошная открытость, прозрачность и коммуникация.

С другой, организаторы скрывали даже место проведения конференции. Казалось, что это не медиа-активисты собираются в Кишиневе, а революционеры на конспиративной квартире у Ленина.

На официальной странице семинара нет контактных телефонов. Один адрес email - "для аккредитации журналистов". Корреспондент Sputnik Молдова заполнил анкету с запросом об аккредитации и отправил по указанному адресу. Никакого ответа, разумеется, он не получил.

Отбор участников на CampCamp2019 — тщательно, как в спецслужбу

Попасть на CampCamp2019 журналисту сложнее, чем в штаб-квартиру ЦРУ. Даже самим участникам (которые прошли тщательный отбор, вплоть до изучения их страниц в соцсетях) была запрещена почтовая переписка с организаторами. Связь — строго через социальные сети. Участникам объяснили, что у организаторов "полетела база данных" — но чудесным образом пострадали только присланные в заявках на участие адреса почты.

"Вы ничего не понимаете", — снисходительно объяснил нам знакомый гражданский активист, рулящий сразу несколькими общественными организациями. В Кишиневе их неуважительно называют "грантососами".

— Это они боятся. Мало ли кто за адресом почты спрячется. А в соцсетях они фото смотрят, совпадает ли с лицом в заявке, есть ли там реальный человек. Пробивают, кто у него в друзьях, какие настроения, чем занимается.

"Действительно", — подумали мы и стало совсем интересно. Это же настоящий вызов. Да что там происходит, в самом деле?

Кто и чему учил молодежь на CampCamp2019

А происходило вот что. Четыре дня — и десятки выступлений для сотен участников, жаждущих успешной самореализации на ниве гражданского общества.

Приглашенная звезда, живущая в Москве, писательница Линор Горалик, прочла лекцию о фемвертайзинге и малобюджетном маркетинге. Лондонская подкастер Кристина Вазовски обучала, как добиться популярности в сети. Украинский медиа-активист Влад Крилевский, создатель курса "Видео на коленке", рассказывал о месте миллениалов в медиа.

Но что-то подсказывает, что Prague Civil Society Centre потратился на приглашение Линор Горалик в Кишинев не столько ради ее талантов, сколько ради умонастроений эссеистки.

"Российская военная агрессия в Крыму видится мне абсолютной катастрофой", — эти переживания Горалик, опубликованные украинской прессой, несомненно, востребованы у организаторов CampCamp-2019.

Сотрудник украинской службы "Радио Свобода" Влад Крилевский тоже приобрел известность не столько изучением роли миллениалов, сколько публикациями об "оккупированном Донбассе", "голодоморе" и поддержкой кампании против "российских троллей" в Facebook.

В итоге вполне аполитичные лекции по фандрайзингу и дизайну выглядят декоративными прокладками в программе, до отказа набитой лекциями по борьбе с "российской пропагандой" и "российским влиянием", по организации и медиа-поддержке массовых протестов.

Вообще, в представлении спикеров CampCamp-2019 наблюдаются досадные упущения. Например, представительница Молдовы Влада Чобану аттестуется на официальном сайте как "активистка, блогерка и добропорядочная гражданка", которая "помогает организовывать общественные консультации для граждан".

Пражский гражданский центр скромно не сообщил, что Влада Чобану пять лет работала программным менеджером молдавского филиала NDI — Национального демократического института США. Того самого, без которого не обошлась ни одна "цветная революция" на постсоветском пространстве.

На баррикады! В Кишиневе обучали, как сделать протест нескучным

"Каникулы на баррикадах — 100 дней протеста" — в первый же день доклад грузинского спикера задает тон четырехдневному марафону. Задает увлекательно: "Отличный кейс!" — восхищена российская ЛГБТ-активистка.

Но сто дней — это долго, манифестанты могут и устать. Поэтому — "Конец занудным протестам!" — продолжили тему докладчики из Center for Artistic Activism из Нью-Йорка и Центра современного искусства в Скопье.

То есть, если вы думали, что искусство не имеет ничего общего с политикой, то вы ошиблись. Искусство должно нести политическую нагрузку, доказывает CampCamp-2019.

Кстати, младшим партнером у художников из Скопье стали кишиневские активисты группы Occupy Guguță ("Оккупай Гугуцэ"), для которых на семинаре обещали придумать креативную акцию.

Occupy Guguță гордится богатым опытом общения с зарубежными активистами, в том числе и из России — в 2018 году был скандал, когда из Молдовы не выпускали участника оппозиционной петербургской группы "Бессрочка", который приехал обменяться опытом с молдавскими единомышленниками.

Богато представлены на семинаре белорусские оппозиционеры — они среди самых активных участников всех международных программ Пражского гражданского центра.

Приглашенной звездой CampCamp-2019 в Кишиневе стал белорусский журналист Франак Вячорка. Он же — экс-глава молодежной организации Белорусского народного фронта, который выступает за разрыв Белоруссии с Россией, евроинтеграцию и вступление в НАТО.

В ноябре 2018 года Франак Вячорка координировал создание румынской службы американской радиостанции "Радио Свобода" — что автоматически распространяет его деятельность и на Молдову.

"Это не медийное событие!"

Но присутствовать на этом "медийном" мероприятии нам так и не удалось. После усердных поисков мы выяснили, что семинары CampCamp2019 проходят в помещениях религиозного центра под уклончивым названием "Студия инновационного лидерства". Однако адрес, указанный на страницах центра в соцсетях, оказался фейковым.

Мы выяснили, что студия проводит свои мероприятия по другому, реальному адресу, который знают только "свои".

И вот оно, брутальное административное здание советской постройки на окраине города, в депрессивном микрорайоне. Серый бетон, унылая сырость, над входом — еще одна уклончивая вывеска, "Общественный центр Meteora".

Неприметный вход в здание заслоняет шумный базарчик. Очень удобно. Хоть триста человек там собери — никто и не заметит. У входа курят двое молодых людей с бейджиками "#CampCamp2019" на груди. Нашли, наконец-то.

Семинар обосновался на третьем этаже. Древний лифт не работает, кнопка намертво закрашена краской. Бетонная лестница ведет к двустворчатым дверям, за которыми, внезапно — шумная яркая толпа, выстроенный свет, просторные коридоры, теплая охра стен...

И два двухметровых охранника, решительным шагом идущих на сближение.

Углубиться на территорию открытости, медийности и как это там, на сайте — "творческих экспериментов", — нам удалось только метров на пять.

"Давайте выйдем", — несколько растерянно воскликнул, направляясь к нам, со-организатор CampCamp2019.

Хмурые бодигарды всем своим видом подтвердили, что за дверями беседовать будет гораздо удобнее. Мимо прошла киргизская инстаграм-блогер Эльдана "FourEyes" Сатыбалдиева с знаменитой разноцветной прической. Ну вот, а мы как раз хотели с ней поговорить.

— Но это же мероприятие об открытости, о медиа? Мы отправляли аккредитацию. Мы из Sputnik Молдова.

— Я прекрасно знаю, откуда вы, — мужчина с легким неодобрением бросает взгляд на микрофон с логотипом. — И запрещаю вам использовать мое имя или мое изображение.

Да пожалуйста...

— Нет, это не об открытости, и не о медиа. Этот ивент организован не для того, чтобы была огласка... Это мероприятие для гражданских активистов. Некоторые участники просили нас — никаких фото, никаких видео! Они подвергаются преследованиям в их государствах. Вы меня понимаете?

— То есть, поэтому в программе CampCamp2019 так много выступлений об организации протестов?

Пауза.

— Не знаю, — организатор уходит в глухую оборону. — Я не присутствую на всех презентациях.

Как на деньги США и ЕС организуют пропагандистскую сеть в Молдове

Похоже, Молдовой занялись всерьез, и тот факт, что Кишинев выбрали площадкой для проведения CampCamp2019 — ясное свидетельство этой серьезности.

В декабре 2017 года Госдепартамент США объявил тендер на организацию и проведение в Молдове программы по "поддержке независимых СМИ". Акцент при раздаче грантов сделан на подготовке молодого поколения журналистов, которые однажды встанут у руля молдавских СМИ.

В марте 2018 года стартовала профинансированная Госдепартаментом США программа грантов для неправительственных организаций, в задачу которых входит "восстановление уверенности в европейском пути Молдовы".

Отдельный пакет грантов выделен для работы по "снижению рисков со стороны территорий, неподконтрольных государству". Понятно, что речь о российском военном присутствии в Приднестровье, который в США и ЕС считают "основным риском".

Денег на это тоже выделили немало, до 25 тысяч долларов на каждый проект — на первое время.

Проекты по формированию антироссийских настроений в Молдове финансируют и союзники Соединенных Штатов по НАТО.

В январе хакеры из группировки Anonymous опубликовали в интернете документы секретного британского государственного проекта Integrity Initiative. Среди них оказались директивы по созданию сети экспертов и гражданских активистов для противодействия "российскому влиянию" в Восточной Европе и в частности, в Молдове.

Соседние с нашей страной Румыния и Украина уже давно поставлены в этом смысле под ружье. Однако Молдова продолжала оставаться на тактических медиа-картах "белым пятном" — хотя последние десять лет ее и возглавляют прозападные правительства. А может быть, именно поэтому — учитывая, насколько провальной оказалась политика всех без исключения адептов "европейского курса" Молдовы.

Но Молдова остается страной, где люди упорно продолжают смотреть запрещенные программы российского телевидения, сохраняют иммунитет к антироссийской пропаганде, не считают российских миротворцев в Приднестровье "оккупантами" и отказываются считать Россию врагом.

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