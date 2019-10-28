Два дня будут расспрашивать - начались интервью с кандидатами в Генпрокуроры

С понедельника начались двухдневные интервью с кандидатами на пост Генерального прокурора Молдовы, конкурс организован министерством юстиции республики и продлится два дня.

КИШИНЕВ, 28 окт - Sputnik. С сегодняшнего дня начинается первый тур отбора кандидатов на должность Генерального прокурора Молдовы. Комиссия по отбору кандидатов допустила для участия в конкурсе 16 из 20 ранее отобранных кандидатов, которые подали заявки на соискание этой должности.

В пятницу, 25 октября, прошло психологическое тестирование кандидатов. Его целью было определение личностных качеств людей, желающих занять это кресло.

В течение двух дней интервью будут проходить в здании министерства юстиции, начиная с 11:00 часов. В них примут участие следующие кандидаты: Владимир Адам, Тудор Андроник, Эдуард Булат, Руслан Кашу, Олег Крышмару, Штефан Глигор, Владислав Грибинча, Максим Гропа, Анатолий Истрати, Всеволод Иванов, Георге Малик, Сергей Пержу, Руслан Попов, Александр Рацэ, Вячеслав Солтан, Александр Стояногло.

Что изменилось в процессе выбора генпрокурора

Главное новшество при выборе генерального прокурора заключается в том, что теперь избрание проходит через несколько "фильтров".

Первый из них - отбор претендентов на пост гепрокурора спецкомиссией, созданной Минюстом, а второй - отбор кандидатов Высшим советом прокуроров (ВСП).

Претенденты должны быть гражданами Молдовы, знать государственный язык, иметь 10-летний опыт в области права, из которых 5 лет работать прокурором или судьей, или 8 лет трудиться адвокатом или следователем. Также в отношении кандидатов не должно быть установленной меры по судебной защите, не должно быть судимостей. У претендентов должно быть высшее образование в области права, они обязаны иметь управленческие качества.

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Также в последние три года все претенденты не должны состоять в политических партиях, участвовать в политических мероприятиях. Еще в последние 6 месяцев они не должны были быть членами Высшего совета прокуроров.

В прошлом конкурсе по занятию должности генпрокурора участвовали семеро кандидатов.

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