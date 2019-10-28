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Правосудие, иллюстративное фото.

Два дня будут расспрашивать - начались интервью с кандидатами в Генпрокуроры

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Sputnik Молдова

С понедельника начались двухдневные интервью с кандидатами на пост Генерального прокурора Молдовы, конкурс организован министерством юстиции республики и продлится два дня.

КИШИНЕВ, 28 окт - Sputnik. С сегодняшнего дня начинается первый тур отбора кандидатов на должность Генерального прокурора Молдовы. Комиссия по отбору кандидатов допустила для участия в конкурсе 16 из 20 ранее отобранных кандидатов, которые подали заявки на соискание этой должности. 

В пятницу, 25 октября, прошло психологическое тестирование кандидатов. Его целью было определение личностных качеств людей, желающих занять это кресло. 

В течение двух дней интервью будут проходить в здании министерства юстиции, начиная с 11:00 часов. В них примут участие следующие кандидаты: Владимир Адам, Тудор Андроник, Эдуард Булат, Руслан Кашу, Олег Крышмару, Штефан Глигор, Владислав Грибинча, Максим Гропа, Анатолий Истрати, Всеволод Иванов, Георге Малик, Сергей Пержу, Руслан Попов, Александр Рацэ, Вячеслав Солтан, Александр Стояногло.

Что изменилось в процессе выбора генпрокурора

Главное новшество при выборе генерального прокурора заключается в том, что теперь избрание проходит через несколько "фильтров".

Здание Генеральной прокуратуры Молдовы
© Sputnik / Miroslav Rotari
Минюст опубликовал весь список кандидатов на пост генпрокурора

Первый из них - отбор претендентов на пост гепрокурора спецкомиссией, созданной Минюстом, а второй - отбор кандидатов Высшим советом прокуроров (ВСП).

Претенденты должны быть гражданами Молдовы, знать государственный язык, иметь 10-летний опыт в области права, из которых 5 лет работать прокурором или судьей, или 8 лет трудиться адвокатом или следователем. Также в отношении кандидатов не должно быть установленной меры по судебной защите, не должно быть судимостей. У претендентов должно быть высшее образование в области права, они обязаны иметь управленческие качества.

Кто на новенького: стартовал конкурс на должность генпрокурора Молдовы>>>

Также в последние три года все претенденты не должны состоять в политических партиях, участвовать в политических мероприятиях. Еще в последние 6 месяцев они не должны были быть членами Высшего совета прокуроров.

В прошлом конкурсе по занятию должности генпрокурора участвовали семеро кандидатов.

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Теги:
кандидаты, интервью, генеральный прокурор


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