Визит Санду в Москву: что известно о поездке молдавского премьера в Россию

С визитом главы молдавского правительства в Россию пока ничего определенного. Известно лишь одно, что такая поездка готовится.

КИШИНЕВ, 28 окт – Sputnik. Визит молдавского премьера Миайи Санду в Москву готовится. Об этом заявил в интервью одному из местных СМИ глава министерства иностранных дел и европейской интеграции республики Нику Попеску.

"Готовим визит. Есть некоторые вещи, о которых мы всегда говорим в Москве. У нас четкая позиция. Результат этого визита зависит не только от нас, но и от российской стороны. Мы выразили некоторые свои ожидания, российская сторона должна ответить. Нам нужно увидеть, какие из этих ожиданий приведут к конкретным результатам и выгодам", - сказал Попеску.

Он отметил, что не может раскрывать другие подробности. "За 2-3 недели мы сможем обсудить повестку и результаты этого визита", - добавил министр.

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Планировалось, что визит Санду в Москву состоится в сентябре, однако точные даты не назывались. Поездка так и не состоялась.

О чем Санду рассчитывает поговорить в Москве

В конце сентября Санду заявляла, что до того, как будет установлена дата ее визита в Россию "необходимо поработать и прийти с какими-то решениями по проблемам", которые есть у Кишинева с Москвой, в частности, в торгово-экономической сфере.

"Речь идет об экспорте нашей продукции в Российскую Федерацию", - подчеркнула глава правительства республики.

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Среди вопросов, которые она рассчитывает обсудить в рамках визита в Москву, Санду отметила, - "ряд препятствий, которые были установлены Россией, когда мы (Молдова – ред.) подписали соглашение о свободной и всеобъемлющей торговле с Европейским союзом".

"Хотим устранить эти барьеры, чтобы компании, которые хотят экспортировать в Россию, могли это делать. Это главный пункт в торговых отношениях. Конечно, надо поговорить и о контракте на поставку газа с 1 января 2020 года", - говорила тогда Санду.

Отношения между Москвой и Кишиневом ухудшились летом 2014 года, когда молдавский парламент ратифицировал соглашение об ассоциации с ЕС, подписанное правительством в Брюсселе. По соглашению страна должна полностью открыть свой рынок для европейских товаров. Россия, опасаясь, что на рынок СНГ и Таможенного союза через Молдову массово пойдет реэкспорт товаров из ЕС, ввела временный запрет на ввоз некоторых видов молдавской продукции.

Президент Молдовы Игорь Додон ранее призвал Санду воспользоваться приглашением главы правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева и отправиться в ближайшее время с визитом в Москву.

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