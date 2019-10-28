Перспективы Молдовы на членство в Евросоюзе: что думает глава МИДЕИ

Может ли республика надеяться на вступление в ЕС, как на это отреагирует Тирасполь, и готова ли Молдова решить приднестровский вопрос, рассказал глава министерства иностранных дел и европейской интеграции.

КИШИНЕВ, 28 окт – Sputnik. Вступление Молдовы на данном этапе в Европейский союз сравнимо с поступлением троечника в Гарвардский университет или Оксфорд. Такое мнение высказал министр иностранных дел и европейской интеграции республики Нику Попеску в интервью Ziarul de Gardă.

Несмотря на это глава внешнеполитического ведомства все-таки хочет, чтобы страна присоединилась к ЕС, но для этого, по его мнению, необходимо выполнить "домашнее задание".

О желании присоединить Молдову к ЕС твердили словно мантру на протяжении нескольких лет те или иные высокопоставленные чины, находившиеся в разный период у власти. Впрочем, согласно опросам, далеко не все граждане республики хотели, чтобы Молдова стала членом Евросоюза.

Рар: сегодня Евросоюз может манить только либеральными ценностями>>>

Может ли Молдова надеяться на вступление в ЕС?

По мнению главы внешнеполитического ведомства, вступление Молдовы в состав Евросоюза "станет возможным, когда выполним домашнее задание". Он считает, что республика "упустила много шансов стать функциональным европейским государством".

"Поэтому эти теоретические разговоры, когда мы присоединимся к ЕС, остаются теоретическими, потому что мы не можем отправиться в Брюссель и сказать, что хотим вступить в Евросоюз, но занимаем 117 место в мире по восприятию коррупции. Нельзя идти в Гарвард или в Оксфорд, говоря – мой средний балл 3, но возьмите меня, пожалуйста. Необходимо работать для этого. Так и со вступлением в ЕС", - сказал Попеску.

По его словам, "путь в Европейский союз состоит из работы, которую мы должны провести здесь, чтобы у нас были институты, которые могли бы функционировать так, чтобы мы могли гордиться".

Молдова в ЕС с Приднестровьем или без?

На вопрос о том, если все-таки Молдова вступит в ЕС, то она присоединиться с или без Приднестровья, глава МИДЕИ ответил, что "Молдова уже является неотъемлемой частью экономики Европейского союза, что действует и для приднестровского региона".

"Соглашение о свободной торговле применяется и в приднестровском регионе. Даже если с политической точки зрения они говорят что-то другое, Приднестровье уже выбрало приближаться к Европе, потому что это география, потому что крупнейшим рынком, который хочет покупать то, что производит Молдова, включая Приднестровье, является ЕС", - сказал Попеску.

Еще один пример, по его словам, это безвизовые режим с Евросоюзом. "Вы знаете приднестровцев, у которых есть паспорт Республики Молдова и которые говорят, что не хотят путешествовать в ЕС без виз? Когда со стороны будет открытость, то я не вижу разницы между гражданами двух берегов Днестра", - отметил министр.

Восточное партнерство: посидели, поговорили, пообедали – выхлоп нулевой>>>

Готова ли Молдова решить приднестровский вопрос?

По мнение министра иностранных дел и европейской интеграции, общество достаточно разделено по приднестровскому вопросу. Как отметил чиновник, парламентское большинство, а также политические партии разделились по конкретным путям решения приднестровского конфликта.

"По приднестровскому вопросу важно продолжать действия по укреплению доверия, встречам, переговорам в формате "5+2", - добавил он.

Участниками переговоров в формате "5+2" являются Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — как посредники, Евросоюз и США — как наблюдатели. Последний раунд дискуссий в этом формате прошел 8-10 октября в Братиславе. Как заявил по итогам встречи глава миссии ОБСЕ в Молдове Клаус Нойкирх, Кишинев и Тирасполь "договорились практически обо всем" в рамках повестки, которая обсуждалась в столице Словакии.

Позиция президента Молдовы

Глава республики Игорь Додон ранее заявлял, что Европа не готова к расширению, а единственный выход для таких стран, как Молдова, - развивать отношения со всеми внешними партнерами.

Жук: почему у Молдовы мало шансов стать членом ЕС>>>

"Считаю, что мы должны жить в хороших отношениях со всеми. Мы не должны быть разменной монетой в геополитических битвах больших игроков – России, США, ЕС", - сказал глава государства.

Именно поэтому, как пояснил Додон, он всегда говорил, что наша страна не будет дружить с кем-то против кого-то.

"Да, у нас есть подписанное с ЕС соглашение, которое мы воспринимаем как возможность изменить ситуацию и качество жизни в Молдове. Не думаю, что Молдова станет частью Европейского союза. Европа сама не готова к расширению, там об этом открыто говорят. Некоторые страны уходят из Евросоюза, но соглашение, которое у нас есть с ЕС, – шанс воспользоваться опытом Европы, где-то и их финансами, чтобы поменять ситуацию в Молдове", - пояснил президент.

При этом, глава государства напомнил, что Молдова также является членом СНГ и получила статус наблюдателя при ЕАЭС. "Мы должны развивать эти отношения. Это наши традиционные рынки, наши братья. И по этому направлению надо возвращать стратегическое партнерство. Думаю, что это единственный выход для таких стран, как Молдова", - добавил Додон.

Политолог о том, почему жители Молдовы не видят результатов евроинтеграции>>>

По мнению президента, "как только будет принято решение быть с кем-то геополитически против кого-то, это будет большая проблема для нашей страны".

"Тогда произойдет раскол, либо начнется дестабилизация внутри. В таких странах, как Молдова, где общество разделено примерно 50 на 50, половина – за сближение с Европой, половина – за то, чтобы мы были ближе к РФ и СНГ, попытка ставить нас перед фактом "или - или", всегда приведет к дестабилизации", - заключил глава государства.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK