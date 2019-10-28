Президент Молдовы встретился с главой миссии ОБСЕ в стране: о чем они говорили

Итоги переговоров в формате "5+2" и предстоящая встреча президента Молдовы и приднестровского лидера стали предметом для беседы между главой республики и руководителем миссии ОБСЕ.

КИШИНЕВ, 28 окт – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон обсудил с главой миссии ОБСЕ в стране Клаусом Нойкирхом и послом Словакии в республике Душаном Дахо итоги состоявшегося в Братиславе очередного раунда переговоров по приднестровскому урегулированию в формате "5+2".

Участниками переговоров в формате "5+2" являются Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — как посредники, Евросоюз и США — как наблюдатели.

Как написал Додон на своей странице в Facebook по итогам встречи с Нойкирхом и Душаном, стороны "подчеркнули необходимость приложения дальнейших усилий всех сторон, посредников и наблюдателей по реализации мер укрепления доверия".

"В этом же контексте дали положительную оценку возобновлению работы механизма с участием Администрации президента, парламента и правительства Молдовы, которые вырабатывают совместный подход к процессу урегулирования приднестровской проблемы", - отметил Додон.

Диалог по Приднестровью

Последний раунд дискуссий в этом формате прошел 8-10 октября в Братиславе. Как заявил по итогам встречи глава миссии ОБСЕ в Молдове Клаус Нойкирх, Кишинев и Тирасполь "договорились практически обо всем" в рамках повестки, которая обсуждалась в столице Словакии.

Тирасполь о переговорах в Братиславе: все обсудили, но не все решили>>>

Во вторник, 29 октября, пройдет встреча президента Молдовы Игоря Додона и лидера Приднестровья Вадима Красносельского, которые до этого проводили совместную дискуссию в декабре 2018 года.

Кроме того, в начале ноября состоится Баварская конференция по мерам укрепления доверия.

Концепция приднестровского урегулирования

Вице-премьер Молдовы по реинтеграции Василий Шова ранее в интервью заявил, что еще в 2016 году было заявлено о намерении представить некие базовые параметры модели политического урегулирования.

Глава государства, в свою очередь, заявлял, что у администрации президента есть позиция по Приднестровью, однако для ее обнародования должна быть общая позиция президента и правительства.

В случае успешного решения текущих вопросов и при условии сохранения парламентского большинства, как отмечал Додон, если будет внешний консенсус, то следующий шаг заключается в том, что можно будет в 2020 году добраться и до вопроса о специальном статусе Приднестровья - какая это будет автономия, насколько расширенная.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK