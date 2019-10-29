Приднестровский вопрос: Додон и Красносельский проведут во вторник встречу

Шестая и первая в этом году встреча президента Молдовы и приднестровского лидера состоится Голерканах.

КИШИНЕВ, 29 окт – Sputnik. Встреча президента Молдовы Игоря Додона и приднестровского лидера Вадима Красносельского запланирована на вторник, 29 октября.

С 2017 года у Додона и Красносельского состоялось пять встреч. Первая из них состоялась в начале января 2017-го в Бендерах, потом в апреле того же года в резиденции президента Молдовы, расположенной в селе Голерканы. После годичного перерыва лидеры с двух берегов Днестра встретились в апреле 2018 года в Бендерах. Еще две встречи состоялись в сентябре и декабре 2018 года в загородной резиденции президента Молдовы в Кондрице. Шестая и первая в этом году встреча состоится Голерканах.

Красносельский заявлял, что включенные в рамках намечающей беседы с Додоном вопросы "носят гуманитарный, социальный и экономический характер. Многие из них перекочевали из повесток предыдущих встреч, сохраняя актуальность и требуя разрешения". Среди тем, которые намерен поднять приднестровский лидер, - вопросы банковские, расчетов, телекоммуникаций, прекращения политически мотивированных уголовных дел, а также вопросы международного сообщения, экспорта, импорта и так далее.

Накануне Додон провел встречу с главой миссии ОБСЕ в стране Клаусом Нойкирхом и послом Словакии в республике Душаном Дахо, обсудив итоги состоявшегося в Братиславе очередного раунда переговоров по приднестровскому урегулированию в формате "5+2", а также свою встречу с Красносельским.

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Диалог по Приднестровью

Участниками переговоров в формате "5+2" являются Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — как посредники, Евросоюз и США — как наблюдатели.

Последний раунд дискуссий в этом формате прошел 8-10 октября в Братиславе. Как заявил по итогам встречи глава миссии ОБСЕ в Молдове Клаус Нойкирх, Кишинев и Тирасполь "договорились практически обо всем" в рамках повестки, которая обсуждалась в столице Словакии.

В начале ноября состоится Баварская конференция по мерам укрепления доверия.

Концепция приднестровского урегулирования

Вице-премьер Молдовы по реинтеграции Василий Шова ранее в интервью заявил, что еще в 2016 году было заявлено о намерении представить некие базовые параметры модели политического урегулирования.

Глава государства, в свою очередь, заявлял, что у администрации президента есть позиция по Приднестровью, однако для ее обнародования должна быть общая позиция президента и правительства.

В случае успешного решения текущих вопросов и при условии сохранения парламентского большинства, как отмечал Додон, если будет внешний консенсус, то следующий шаг заключается в том, что можно будет в 2020 году добраться и до вопроса о специальном статусе Приднестровья - какая это будет автономия, насколько расширенная.

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