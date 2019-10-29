Додон и Красносельский определились с темами дискуссии

ТИРАСПОЛЬ, 29 окт – Sputnik, Ирина Ляхова. В резиденции молдавского президента в Голерканах проходит встреча главы государства Игоря Додона с лидером Приднестровья Вадимом Красносельским. После разговора тет-а-тет к дискуссии присоединились члены официальных делегаций, сообщает пресс-служба приднестровского лидера.
Подготовка ко встрече в Баварии
Цель сегодняшней встречи, по словам главы государства, – детальное обсуждение текущих вопросов переговорной повестки, проработка аспектов, с которыми связано неподписание протокола в Братиславе и подготовка к предстоящей встрече участников формата "5+2" в Баварии.
"Мы с Вадимом Николаевичем детально обсудили многие из тех вопросов, которые не были решены и которые мы намерены решить. Я уверен, что сегодня в рамках расширенной встречи мы сможем более подробно обсудить текущую повестку дня", – отметил Додон.
Важная роль в переговорах у экспертных групп
"Все вопросы должны изначально обсуждаться на заседаниях экспертных групп. Необходимо наверстывать упущенное время, наращивать темпы работы, двигаться вперед, искать понимание и компромиссы", - обозначил свое видение лидер региона.
Обсуждаемые вопросы
Каждая из сторон подготовила перечень вопросов, которые считает целесообразным обсудить в ходе встречи.
"Приднестровское руководство выступает за первоочередное решение проблем гуманитарного и социально-экономического характера, оказывающих влияние на жизнь граждан", - отметили в пресс-службе.
В повестку включены темы, дискуссия по которым продолжается много лет, а также новые вопросы, назревшие в связи со складывающимися реалиями. Среди обсуждаемых вопросов – телекоммуникации, уголовные дела, банковское взаимодействие, земли в Дубоссарском районе. Особое внимание намечается уделить направлениям, по которым не пришли к единому мнению в ходе братиславской встречи в первой половине октября.