Додон и Красносельский определились с темами дискуссии

Продолжается встреча президента Молдовы и лидера Приднестровья, которая проходит в резиденции главы молдавского государства.

ТИРАСПОЛЬ, 29 окт – Sputnik, Ирина Ляхова. В резиденции молдавского президента в Голерканах проходит встреча главы государства Игоря Додона с лидером Приднестровья Вадимом Красносельским. После разговора тет-а-тет к дискуссии присоединились члены официальных делегаций, сообщает пресс-служба приднестровского лидера.

Подготовка ко встрече в Баварии

По мнению президента Республики Молдова, за прошедший период в ходе переговорного процесса многого удалось достичь. При этом остались нерешенные вопросы, появляются и новые, заметил Игорь Додон. Он обозначил намерение молдавской стороны предпринять шаги для их решения.

Цель сегодняшней встречи, по словам главы государства, – детальное обсуждение текущих вопросов переговорной повестки, проработка аспектов, с которыми связано неподписание протокола в Братиславе и подготовка к предстоящей встрече участников формата "5+2" в Баварии.

"Мы с Вадимом Николаевичем детально обсудили многие из тех вопросов, которые не были решены и которые мы намерены решить. Я уверен, что сегодня в рамках расширенной встречи мы сможем более подробно обсудить текущую повестку дня", ­– отметил Додон.

Важная роль в переговорах у экспертных групп

"Все вопросы должны изначально обсуждаться на заседаниях экспертных групп. Необходимо наверстывать упущенное время, наращивать темпы работы, двигаться вперед, искать понимание и компромиссы", - обозначил свое видение лидер региона.

Обсуждаемые вопросы

Вадим Красносельский обратил внимание на замедление активности переговорного процесса, которое наблюдается в период, прошедший после предыдущей встречи, состоявшейся в декабре 2018 года. Он напомнил, что заметно сократилось не только количество встреч в формате "1+1" (29 в минувшем году, три – в текущем), но и заседаний экспертных групп (в 2018-ом – 85, в 2019-ом – 20).

Каждая из сторон подготовила перечень вопросов, которые считает целесообразным обсудить в ходе встречи.

"Приднестровское руководство выступает за первоочередное решение проблем гуманитарного и социально-экономического характера, оказывающих влияние на жизнь граждан", - отметили в пресс-службе.

В повестку включены темы, дискуссия по которым продолжается много лет, а также новые вопросы, назревшие в связи со складывающимися реалиями. Среди обсуждаемых вопросов – телекоммуникации, уголовные дела, банковское взаимодействие, земли в Дубоссарском районе. Особое внимание намечается уделить направлениям, по которым не пришли к единому мнению в ходе братиславской встречи в первой половине октября.