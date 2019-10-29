Встреча на Днестре - о чем удалось договориться Додону и Красносельскому

В государственной резиденции в Голерканах состоялась встреча президента Молдовы Игоря Додона и лидера приднестровского региона республики Вадима Красносельского.

КИШИНЕВ, 29 окт - Sputnik. Поддержка постоянного диалога между двумя берегами Днестра и детальное обсуждение всех вопросов, стоящих на повестке дня, - именно это сейчас необходимо в процессе приднестровского урегулирования. Об этом глава государства Игорь Додон говорил с приднестровским лидером Вадимом Красносельским в Голерканах.

На встрече стороны обсудили детали состоявшегося в Братиславе раунда переговоров в формате "5+2" и ход выполнения договоренностей, известных как "Берлин+". Додон и Красносельский поговорили и о тех практических шагах, которые предпринимаются для внедрения достигнутых договоренностей.

"Обсудили и ряд других вопросов экономического и социального характера, затрагивающих интересы жителей и экономических агентов на обоих берегах Днестра, в том числе касающихся расширения режима свободного передвижения людей, товаров и услуг по всей территории Республики Молдова", - отметил Додон по результатам встречи на своей персональной странице в социальной сети Facebook.

Однако один из самых важных пунктов обсуждения касался сохранения мира и стабильности в республике, недопущения осложнений в Зоне безопасности на Днестре. В этом смысле, по мнению Додона и Красносельского, миротворческая операция в регионе служит надежным гарантом безопасности.

В преддверии подготовки Баварской конференции, намеченной на 4-5 ноября, стороны договорились о продолжении открытого диалога на различных уровнях и площадках, который будет способствовать установлению доверия между жителями обоих берегов Днестра.

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