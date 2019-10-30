Майя Санду призвала пересмотреть список кандидатов на пост генпрокурора

Премьер-министр дала понять, что среди претендентов на должность главы генеральной прокуратуры есть человек, который подозревается в коррумпированности.

КИШИНЕВ, 30 окт — Sputnik. Премьер-министр Майя Санду разочарована тем, как проходит конкурс на замещение должности генерального прокурора.

Глава правительства обратилась к комиссии, которая отбирает кандидатов на пост главы Генпрокуратуры, с просьбой пересмотреть список претендентов. Премьер дала понять, что в списке находится человек, который подозревается в коррумпированности.

"В контексте новой информации о целостности кандидата в списке конкурса на замещение должности генерального прокурора прошу комиссию срочно проверить информацию, опубликованную в прессе, и изучить возможность пересмотра этого списка", - написала Майя Санду в Facebook.

"У нас есть моральный долг перед гражданами продвигать в конкурсе людей, которых не подозревают в коррупции. Я понимаю, что эта комиссия действует независимо и я уважаю независимость комиссии, но я полагаю, что информация, которую комиссия получила от соответствующих учреждений о целостности некоторых кандидатов может быть неполной", - заключила премьер-министр.

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Майя Санду не назвала никаких имен и не уточнила, о ком из кандидатов идет речь.

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