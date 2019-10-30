Додон: как поступит Молдова, если прекратится транзит газа через Украину

Глава государства сообщил, что Молдова учитывает возможность прекращения поставок транзитного газа через Украину и рассказал о возможных сценариях действий в такой ситуации.

КИШИНЕВ, 30 окт — Sputnik. Компания "Газпром" пересмотрела контракт на поставку газа в республику, он будет подписан в ближайшее время. Об этом заявил в среду в эфире общественного телеканала президент Молдовы Игорь Додон.

По словам главы республики, достигнутые ранее договоренности с руководством РФ по вопросу поставок газа уже действуют.

"С 1 октября мы получаем газ от "Газпрома" дешевле, скидка, которую мы получаем, позволяет покрыть убытки, которые остались от прежнего правительства, достигнутая в сентябре договоренность с президентом РФ действует. С апреля может быть снижен тариф для рядовых потребителей", - отметил президент.

Он отметил, что идет "интенсивная работа в этой области".

"Контракт с "Газпромом" пересмотрен, в него включена формула, которая предусматривает снижение цены, он будет подписан в ближайшие две-три недели", - уточнил Додон.

Он заверил, что газ будет поступать в Молдову даже если Украина не достигнет договоренности с Россией о новом контракте. На этот случай в Кишиневе прорабатываются несколько альтернативных технических схем, напомнил Додон.

"Пока неизвестно, что будет с транзитом газа через Украину, которая не закончила переговоры с "Газпромом" о газовых поставках. Если не сумеют договориться, то Молдова окажется в трудной ситуации. Сейчас рассматриваются три технических схемы, которые позволят обеспечить поставки газа в нашу страну", - сказал Додон.

По словам главы государства, суть первой схемы - это закупка газа для Молдовы на границе между Россией и Украиной и последующий его транзит по территории Украины.

Второй вариант основан на поставках газа через “Турецкий поток”, через Болгарию и Румынию, и затем реверсом по тому же газопроводу, через которую Молдова получает газ из России. Однако этот вариант требует капиталовложений, заметил Игорь Додон.

Третий сценарий - это получение Молдовой газа через распределительный пункт в Алексеевке. Однако в этом случае газом будут обеспечены только Кишинев и север страны, а югу Молдовы придется переходить на альтернативные виды топлива.

"Это было бы трудное решение, но оно позволит выжить", - сказал глава государства.

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