Конституционный суд выскажется по новым парламентским выборам

В четверг судьи Конституционного суда выскажутся по результатам новых парламентских выборов, которые прошли в четырех одномандатных округах.

КИШИНЕВ, 31 окт – Sputnik. Конституционный суд (КС) Молдовы рассмотрит в четверг обращение Центральной избирательной комиссии по поводу признания результатов новых парламентских выборов, прошедших 20 октября в четырех одномандатных округах, и утверждения мандатов депутатов.

Заседание инстанции намечено на 09.00.

Члены Центризбиркома на заседании 25 октября приняли решение о выдаче мандатов депутатов четырем победителям в одномандатных округах, где прошли новые парламентские выборы.

Кто получит мандаты депутатов

Голосование на новых парламентских выборах проводилось 20 октября в округе №17 в Ниспоренах, №33 в Кишиневе, №48 в Слободзее, Тирасполе и Бендерах, а также №50 на западе Европы.

Демпартия сохранила депутатский мандат в округе №17, где победил Генадие Вердеш, набравший 13 тысяч 401 голос.

Блок ACUM также сохранил за собой два кресла парламентариев. В округе №33 выиграл Василе Нэстасе (10 тысяч 825 голосов), а в округе №50 победила Галина Сажин (6 тысяч 808 голосов).

А вот фракция Партии социалистов в высшем законодательном органе расширится, так как в округе №48 выиграл Виталий Евтодиев (909 голосов).

Почему проводились новые парламентские выборы

В 17-м округе в ходе парламентских выборов зимой этого года победу одержал тогдашний лидер Демпартии Молдовы Владимир Плахотнюк. Однако 30 июля законодательное собрание приняло к сведению заявление о том, что он сдает мандат депутата. К слову, в конце июня все руководство Демпартии подало в отставку. Это произошло после того, как Плахотнюк покинул Молдову 14 июня, когда возглавляемая им Демпартия объявила о переходе в оппозицию.

В 33-м округе победил Андрей Нэстасе, занимавший должность министра внутренних дел и прошедший во второй тур выборов примара Кишинева.

Избранный по одномандатному округу №48 (Слободзея, Тирасполь и Бендеры) независимый депутат Виорел Мельник сложил полномочия парламентария. По его мнению, сейчас "роль независимых депутатов в парламенте сведена к нулю".

По пятидесятому округу в ходе выборов 24 февраля 2019 года была избрана депутатом Майя Санду, которую позже утвердили в должности премьер-министра.

Как будет выглядеть состав парламента

Согласно процедуре, окончательные результаты выборов сначала должен объявить Центризбирком, а после - утвердить Конституционный суд.

После этого состав высшего законодательного органа изменится.

Больше всего представителей будет у Партии социалистов – 36 мандатов. Вторая по численности - фракция демократов с 30 депутатами.

Политический блок ACUM представляют 26 депутатов, а Партию "Шор" – 7 человек. Также в парламенте есть два независимых депутата (от одномандатных округов).

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