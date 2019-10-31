Додон рассказал о будущем коалиции социалистов и ACUM

Глава республики назвал проблемы, которые могут повлиять на будущее коалиции между социалистами и акумовцами. Он сообщил, что после выборов между партнерами состоятся очень серьезные дискуссии.

КИШИНЕВ, 31 окт – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон считает, что есть как минимум три фактора, которые могут привести к проблемам сохранения парламентского большинства между пропрезидентской Партией социалистов и блоком ACUM. Об этом он заявил в интервью одному из местных СМИ.

Будущее коалиции

Глава республики заявил, что будет делать все возможное для сохранения этой коалиции.

Во-первых, как отметил президент, неадекватное поведение некоторых партнеров.

"Мы подведем своеобразную черту после выборов, не хочу сейчас, так как мы находимся в период выборов. Но позже пройдут очень серьезные дискуссии. С отдельными людьми за один стол уже не сядем", - пояснил он.

Вторая проблема, по его словам, заключается в неэффективности некоторых министерств.

"Вместе с коллегами мы потребуем их перезапустить. Это очень важно. Третий момент - поддержка социальных инициатив, которые мы выдвинули, и которые правительство пока не хочет принимать", - отметил глава республики.

Он напомнил, что в двух подписанных между ПСРМ и блоком ACUM соглашениях есть пункт об индексации пенсий два раза в год.

"Этой мой проект, который был проголосован в первом чтении. Подчеркну, что это указано подписями всех - и в соглашении 8 июня, и в том, что было подписано в сентябре. Сейчас правительство говорит, что не поддержит его… Если хотя бы по одному из этих трех мы не найдем общий язык, то идти дальше вместе будет очень сложно", - сказал Додон.

Отношения с Санду

Додон рассказал, что если бы в правительстве были министры-социалисты, то тоже бы их критиковал, если бы не было результатов.

"Меня не интересует политическая принадлежность, а эффективность. Люди устали от разговоров и хотят конкретики – зарплаты, пенсии, дороги, пособия и так далее", - отметил Додон.

По его словам, в первую очередь проблемы есть в социально-экономическом секторе.

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"Имею ввиду Минфин, Минэкономики и министерство, ответственное за вопросы социального характера", - сказал президент.

Также он обратил внимание на безопасность на дорогах и уровень преступности, который значительно увеличился.

Додон также прокомментировал отношения с главой правительства Майей Санду, которая является одним из лидеров блока ACUM.

"У нас хорошие отношения с премьер-министром. И честно скажу, что мы поддержим госпожу премьера в дальнейшем, но и она должна понять, что есть проблемы", - подчеркнул он.

Рождение коалиции ПСРМ-ACUM

Конституционный суд 9 марта признал результаты парламентских выборов, которые прошли в Молдове 24 февраля, и утвердил мандаты избранных законодателей.

Впервые граждане республики выбирали депутатов по смешанной избирательной системе — 50 человек по партийным спискам, 51 — по одномандатным округам.

Больше всего представителей в парламенте нового созыва у Партии социалистов – 35 мандатов. Вторая по численности - фракция демократов с 30 депутатами. Политический блок ACUM представляют 26 депутатов. Еще одной политической силой, прошедшей в высший законодательный орган, стала Партия "Шор" – 7 мандатов. Также в парламенте нового созыва есть три независимых депутата (от одномандатных округов).

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После нескольких месяцев споров члены фракции ПРСМ и ACUM подписали 8 июня временное политическое соглашение и сформировали правительство. Тогда же парламентарии определили основные направления сотрудничества. А 16 сентября участники коалиции подписали новое политическое соглашение о целях на переходный период, которое завизировали президент, премьер и спикер парламента.

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