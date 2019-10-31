Коалиция ПСРМ и ACUM на местном уровне: на каком этапе находятся переговоры

Глава республики рассказал, что происходит на местном уровне после выборов примаров и советников, прошедших 20 октября.

КИШИНЕВ, 31 окт – Sputnik. Президент республики Игорь Додон сообщил, что в 20-25 районах уже достигнута принципиальная договоренность о создании большинства в районных советах.

"На местном уровне в 20-25 районах уже достигнута принципиальная договоренность о создании большинства в районных советах с избранием председателем района или представителя ПСРМ, или представителя ACUM", - написал Додон на своей странице в Facebook.

По его словам, он предлагал это для того, чтобы то, что есть на центральном уровне, в парламенте, реализовать и на местах.

Выбор мэров и советников

Местные выборы прошли в Молдове 20 октября. Гражданам предстояло избрать 898 глав местных администраций и 11 580 советников на четырехлетний срок. Во всеобщих местных выборах приняли участие 1 миллион 173 тысячи 834 граждан с правом голоса, что составляет 41,68% от количества тех, кто был включен в избирательные списки.

В итоге после первого тура избрали глав местных администраций в 514 населенных пунктах страны. Во втором туре определятся победители в остальных 384-х.

Для второго тура выборов примара муниципия Кишинев напечатают 635 тысяч 921 бюллетень, в том числе почти 224 тысячи на русском языке. Для этого используют непрозрачную (матовую) бумагу фиолетового цвета. Длина бюллетеня составит 120 миллиметров, а ширина – 140 миллиметров.

Для остальных 383 населенных пунктов, где по итогам первого тура главу местной администрации не избрали, подготовят почти 1 миллион 61 тысячу бюллетеней, в том числе 183,6 тысячи – на русском языке. Эти бюллетени будут розового цвета, а их размер такой же, как в Кишиневе.

Стоимость одного бюллетеня для голосования – 0,11 лея. За весь тираж заплатят 188 тысяч 327 леев.

Коалиция между ПСРМ и ACUM

Конституционный суд 9 марта признал результаты парламентских выборов, которые прошли в Молдове 24 февраля, и утвердил мандаты избранных законодателей.

Впервые граждане республики выбирали депутатов по смешанной избирательной системе — 50 человек по партийным спискам, 51 — по одномандатным округам.

Больше всего представителей в парламенте нового созыва у Партии социалистов – 35 мандатов. Вторая по численности - фракция демократов с 30 депутатами. Политический блок ACUM представляют 26 депутатов. Еще одной политической силой, прошедшей в высший законодательный орган, стала Партия "Шор" – 7 мандатов. Также в парламенте нового созыва есть три независимых депутата (от одномандатных округов).

Эксперт: сохранить нужно не только коалицию, но и здравый смысл>>>

После нескольких месяцев споров члены фракции ПРСМ и ACUM подписали 8 июня временное политическое соглашение и сформировали правительство. Тогда же парламентарии определили основные направления сотрудничества. А 16 сентября участники коалиции подписали новое политическое соглашение о целях на переходный период, которое завизировали президент, премьер и спикер парламента.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK