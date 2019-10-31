О Баварской конференции, вывозе пестицидов: в Тирасполе побывала миссия ОБСЕ

В Тирасполе прошла встреча замглавы внешнеполитического ведомства Приднестровья и заместителя руководителя миссии ОБСЕ в Молдове.

ТИРАСПОЛЬ, 31 окт – Sputnik, Ирина Ляхова. Во внешнеполитическом ведомстве Приднестровья состоялась встреча заместителя министра иностранных дел непризнанной ПМР Александра Стецюка с заместителем главы миссии ОБСЕ в Молдове Антти Карттуненом. Стороны обсудили подготовку к конференции по мерам укрепления доверия, которая пройдет в Баварии 4-5 ноября.

"Заместитель главы внешнеполитического ведомства Приднестровья сделал акцент на необходимости обеспечить равные возможности сторонам для доведения своих позиций в рамках экспертных дискуссий", - отметили в пресс-службе приднестровского МИДа.

Стецюк также подчеркнул востребованность активного участия приглашенных экспертов в каждой отраслевой сессии конференции.

Как отметили в МИДе, дипломаты уделили внимание также реализации некоторых проектных инициатив, которые проводятся при содействии ОБСЕ. В частности, состоялось обсуждение проекта по вывозу пестицидов с территории Приднестровья.

На конференции в Баварии предполагается неформальная встреча по молдо-приднестровскому вопросу в формате "5+2", где Кишинев и Тирасполь выступают как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — как посредники, Евросоюз и США — как наблюдатели.

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