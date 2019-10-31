21:40 31 Октября 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.49
  • USD17.53
  • RUB0.27
  • RON4.10
  • UAH0.70
Поиск
Президент Молдавии Игорь Додон

Додон: Россия выдаст 500 "дозволов" на транзит молдавских товаров через Украину

© Sputnik / Асатур Есаянц
Политика
Получить короткую ссылку
151 0 0
Sputnik Молдова

Президент Молдовы заявил, что решение о выдаче дополнительных разрешений было принято по итогам телефонного разговора с Дмитрием Козаком.

КИШИНЕВ, 31 окт — Sputnik. Российская Федерация в срочном порядке выдаст 500 дополнительных разрешений ("дозволов") на транспортировку молдавских товаров в Россию через территорию Украины. Об этом написал в Facebook президент Молдовы Игорь Додон.

По словам главы государства, это экстренная мера позволит разблокировать чрезвычайную ситуацию которая сложилась у молдавских экспортёров. Однако долговременное решение, которое позволит обеспечить поставки до конца 2019 года, потребует дополнительных переговоров на уровне профильных министерств России и Молдовы.

Президент Молдовы Игорь Додон
© Sputnik / Miroslav Rotari
Президент Молдовы созывает заседание Совбеза

Договоренность о выдаче "дозволов" была достигнута в четверг, 31 октября, в ходе телефонного разговора с вице-премьером РФ Дмитрием Козаком,  сообщил Игорь Додон.

Президент Молдовы выразил признательность российским партнерам за помощь нашей стране и заявил, что рассчитывает на "более активное вовлечение профильного министерства Республики Молдова в разрешение подобных проблем".

Возобновление транзита молдавских товаров через Украину в Россию и снятие Москвой импортных пошлин на пять видов молдавской продукции стало возможным благодаря договоренности президентов России и Молдовы в 2018 году.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

Саммит СНГ: важное заявление президента Молдовы
В Кишиневе необходимо строить многоуровневые дороги, как в Токио
Из-за роста числа транспорта в Молдове расширят национальную трассу
Теги:
транзит


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости




Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Экспонат выставки Парк ледяных скульптур Государственного музея спорта в Ледовом дворце спорта Айсберг
Парк ледяных скульптур в Сочи: как это было - фото
Пентагон обнародовал видео операции по ликвидации аль-Багдади
Пентагон обнародовал видео операции по ликвидации аль-Багдади
Покупательная способность в Европе и Молдове
Покупательная способность: сравнение Молдовы с ЕС

БОМОНД
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться