Додон: Россия выдаст 500 "дозволов" на транзит молдавских товаров через Украину

Президент Молдовы заявил, что решение о выдаче дополнительных разрешений было принято по итогам телефонного разговора с Дмитрием Козаком.

КИШИНЕВ, 31 окт — Sputnik. Российская Федерация в срочном порядке выдаст 500 дополнительных разрешений ("дозволов") на транспортировку молдавских товаров в Россию через территорию Украины. Об этом написал в Facebook президент Молдовы Игорь Додон.

По словам главы государства, это экстренная мера позволит разблокировать чрезвычайную ситуацию которая сложилась у молдавских экспортёров. Однако долговременное решение, которое позволит обеспечить поставки до конца 2019 года, потребует дополнительных переговоров на уровне профильных министерств России и Молдовы.

Договоренность о выдаче "дозволов" была достигнута в четверг, 31 октября, в ходе телефонного разговора с вице-премьером РФ Дмитрием Козаком, сообщил Игорь Додон.

Президент Молдовы выразил признательность российским партнерам за помощь нашей стране и заявил, что рассчитывает на "более активное вовлечение профильного министерства Республики Молдова в разрешение подобных проблем".

Возобновление транзита молдавских товаров через Украину в Россию и снятие Москвой импортных пошлин на пять видов молдавской продукции стало возможным благодаря договоренности президентов России и Молдовы в 2018 году.

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