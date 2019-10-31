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Игорь Додон

Додон: Россия дает нам "дозволы" бесплатно, а чиновники в Молдове ими торгуют

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Sputnik Молдова

Президент упрекнул министерство экономики и правительство в пассивности, которая угрожает транзиту молдавских товаров через Украину.

КИШИНЕВ, 31 окт — Sputnik. Пассивность министерства экономики и правительства поставили под угрозу транзит молдавских товаров через Украину. Об этом президент Молдовы Игорь Додон заявил в эфире национального телеканала.

Президент напомнил, что в сентябре в ходе его встречи с вице-премьером РФ Дмитрием Козаком была достигнута договоренность о предоставлении Молдове со стороны России 1250 "дозволов" на транзит товаров из нашей страны в РФ через Украину.

Президент Молдавии Игорь Додон
© Sputnik / Асатур Есаянц
Додон: Россия выдаст 500 "дозволов" на транзит молдавских товаров через Украину

В составе делегации Молдовы находился и министр экономики и инфраструктуры Вадим Брынзан. В ходе встречи стороны договорились, что профильные министерства России и Молдовы будут в дальнейшем контактировать по вопросу о выдаче разрешений.

"Мы договорились, что министерства дальше будут постоянно держать связь. Неделю назад эти разрешения закончились, — сказал Игорь Додон. — Они [предприниматели - Ред. ] в наше Минэкономики звонят, там никакого ответа. Начали ко мне обращаться. Я увидел, что ничего не решается в течение недели и снова пришлось звонить в Москву".

Однако, по словам Игоря Додона, в министерстве транспорта РФ сообщили, что со стороны профильного молдавского министерства не поступало никаких запросов.

"Нам нужно тысячи три разрешений, чтобы закрыли год хорошо. Пусть наше министерство срочно начинает работать", — подчеркнул Игорь Додон.

Президент выразил мнение, что кабинет министров упускает возможности для решения экономических проблем Молдовы на межправительственном уровне.

Президент Молдовы Игорь Додон
© Sputnik / Miroslav Rotari
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"Когда пригласили на саммит СНГ Майю Санду, она не поехала, послала министра. Там сидят все премьеры, а с нашей стороны министр. Надо было поехать, обменяться контактами", — сказал Игорь Додон.

Также глава государства выразил возмущение тем, что в Молдове правительственные чиновники торгуют разрешениями, которые Россия предоставляет нашей стране бесплатно.

"Но с этими "дозволами" еще есть проблема. Они ничего не стоят — пять-шесть долларов стоит бумага, на которой они напечатаны. Россия нам предоставляет эти разрешения. Но здесь ушлые ребята, еще с прошлой власти, продают их по 600-1000 евро. Я еду в Россию, договариваюсь, а наши чиновники умудряются продать эту тысячу "дозволов" за миллион евро", — заявил Додон.

Президент подчеркнул, что правительству необходимо провести проверки "и в министерстве экономики, и в правительстве", чтобы выявить виновных в неправомерной торговле разрешениями на транзит молдавских товаров через Украину.

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Теги:
экспорт, транспорт


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