Додон: Россия дает нам "дозволы" бесплатно, а чиновники в Молдове ими торгуют

Президент упрекнул министерство экономики и правительство в пассивности, которая угрожает транзиту молдавских товаров через Украину.

КИШИНЕВ, 31 окт — Sputnik. Пассивность министерства экономики и правительства поставили под угрозу транзит молдавских товаров через Украину. Об этом президент Молдовы Игорь Додон заявил в эфире национального телеканала.

Президент напомнил, что в сентябре в ходе его встречи с вице-премьером РФ Дмитрием Козаком была достигнута договоренность о предоставлении Молдове со стороны России 1250 "дозволов" на транзит товаров из нашей страны в РФ через Украину.

В составе делегации Молдовы находился и министр экономики и инфраструктуры Вадим Брынзан. В ходе встречи стороны договорились, что профильные министерства России и Молдовы будут в дальнейшем контактировать по вопросу о выдаче разрешений.

"Мы договорились, что министерства дальше будут постоянно держать связь. Неделю назад эти разрешения закончились, — сказал Игорь Додон. — Они [предприниматели - Ред. ] в наше Минэкономики звонят, там никакого ответа. Начали ко мне обращаться. Я увидел, что ничего не решается в течение недели и снова пришлось звонить в Москву".

Однако, по словам Игоря Додона, в министерстве транспорта РФ сообщили, что со стороны профильного молдавского министерства не поступало никаких запросов.

"Нам нужно тысячи три разрешений, чтобы закрыли год хорошо. Пусть наше министерство срочно начинает работать", — подчеркнул Игорь Додон.

Президент выразил мнение, что кабинет министров упускает возможности для решения экономических проблем Молдовы на межправительственном уровне.

"Когда пригласили на саммит СНГ Майю Санду, она не поехала, послала министра. Там сидят все премьеры, а с нашей стороны министр. Надо было поехать, обменяться контактами", — сказал Игорь Додон.

Также глава государства выразил возмущение тем, что в Молдове правительственные чиновники торгуют разрешениями, которые Россия предоставляет нашей стране бесплатно.

"Но с этими "дозволами" еще есть проблема. Они ничего не стоят — пять-шесть долларов стоит бумага, на которой они напечатаны. Россия нам предоставляет эти разрешения. Но здесь ушлые ребята, еще с прошлой власти, продают их по 600-1000 евро. Я еду в Россию, договариваюсь, а наши чиновники умудряются продать эту тысячу "дозволов" за миллион евро", — заявил Додон.

Президент подчеркнул, что правительству необходимо провести проверки "и в министерстве экономики, и в правительстве", чтобы выявить виновных в неправомерной торговле разрешениями на транзит молдавских товаров через Украину.

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