18:13 01 Ноября 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.55
  • USD17.54
  • RUB0.27
  • RON4.11
  • UAH0.71
Поиск
Примэрия Кишинева.

Какую зарплату будет получать новый мэр Кишинева - подробности

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
Получить короткую ссылку
29010
Sputnik Молдова

Столичный градоначальник будет довольствоваться приличным заработком, однако его зарплата будет ниже, чем у премьер-министра.

КИШИНЕВ, 1 ноя – Sputnik. Месячная зарплата нового генпримара Кишинева составит порядка 18 тысяч леев без вычета налогов. После взимания соцвыплат и других налогов, кишиневский градоначальник получит "чистыми" на руки лишь 14 тысяч 224 лея. Об этом рассказала корреспонденту Sputnik Молдова исполняющая обязанности главы Управления финансового менеджмента примэрии Кишинева Анна Сливка.

Если перевести зарплату будущего генпримара столицы в ведущие валюты, то по текущему курсу она будет равна 811 долларам США или 730 евро.

Таким образом, уровень заработка мэра Кишинева будет на 1300 леев меньше, чем у премьер-министра Майи Санду. 

Борис Шаповалов
© Sputnik / Miroslav Rotari
Шаповалов: почему молдавскую диаспору не интересуют местные выборы

Не так давно, выступая в эфире одного из частных молдавских телеканалов, Майя Санду рассказала, что ее зарплата составляет 19500 леев, а с вычетом налогов глава молдавского кабинета министров получает 15500 леев.

Уровень заработка чиновников в Молдове определяется Законом об унитарной системе выплат бюджетникам. Однако есть бюджетные организации, руководители которых получают в несколько раз больше, чем премьер-министр страны, президент, председатель парламента или генеральный примар Кишинева.

Пилотный проект протестируют в ходе второго тура местных выборов>>>

В воскресенье, 3 ноября, в Кишиневе пройдет второй тур выборов генерального примара муниципия Кишинев. За кресло столичного градоначальника поборются Ион Чебан и Андрей Нэстасе.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнать,что мы сообщаем в OK

По теме

В центре Кишинева устанавливают спецобъекты: что говорят в примэрии
Как примэрия будет бороться с мусором во время празднования Дня города
Сюрприз от примэрии Кишинева на выходные: как ездит общественный транспорт
Теги:
уровень, зарплата, генеральный примар, выборы, Кишинев


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости




Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Лучшие снимки Sputnik в октябре 2019 года - фотоподборка
Россия и Турция начали совместное патрулирование границы в Сирии
Россия и Турция начали совместное патрулирование границы в Сирии - видео
Второй тур Экстра-раунд
Еще раз второй тур: Ион Чебан vs Андрей Нэстасе

БОМОНД
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться