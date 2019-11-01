Какую зарплату будет получать новый мэр Кишинева - подробности

Столичный градоначальник будет довольствоваться приличным заработком, однако его зарплата будет ниже, чем у премьер-министра.

КИШИНЕВ, 1 ноя – Sputnik. Месячная зарплата нового генпримара Кишинева составит порядка 18 тысяч леев без вычета налогов. После взимания соцвыплат и других налогов, кишиневский градоначальник получит "чистыми" на руки лишь 14 тысяч 224 лея. Об этом рассказала корреспонденту Sputnik Молдова исполняющая обязанности главы Управления финансового менеджмента примэрии Кишинева Анна Сливка.

Если перевести зарплату будущего генпримара столицы в ведущие валюты, то по текущему курсу она будет равна 811 долларам США или 730 евро.

Таким образом, уровень заработка мэра Кишинева будет на 1300 леев меньше, чем у премьер-министра Майи Санду.

Не так давно, выступая в эфире одного из частных молдавских телеканалов, Майя Санду рассказала, что ее зарплата составляет 19500 леев, а с вычетом налогов глава молдавского кабинета министров получает 15500 леев.

Уровень заработка чиновников в Молдове определяется Законом об унитарной системе выплат бюджетникам. Однако есть бюджетные организации, руководители которых получают в несколько раз больше, чем премьер-министр страны, президент, председатель парламента или генеральный примар Кишинева.

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В воскресенье, 3 ноября, в Кишиневе пройдет второй тур выборов генерального примара муниципия Кишинев. За кресло столичного градоначальника поборются Ион Чебан и Андрей Нэстасе.

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