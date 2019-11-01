Игорь Додон прокомментировал ситуацию с протестами автоперевозчиков

По мнению главы государства, кабинету министров необходимо срочно вступить в переговоры с уполномоченными органами в правительстве России, чтобы преодолеть возникший кризис.

КИШИНЕВ, 1 ноя — Sputnik. В своем комментарии для Sputnik Молдова глава государства выступил с жесткой критикой в адрес правительства. По мнению Игоря Додона, политическая конъюнктура интересует кабинет министров больше, чем трудности перевозчиков.

"Транспортники вышли на протесты, а госпожа премьер-министр делает лайвы с Андреем Нэстасе и Дорином Киртоакэ. Какие приоритеты у этого правительства? Какие приоритеты у этих министров? Это очень серьезные вопросы. Почему министры, правительство, премьер-министр сейчас не вместе с транспортниками?" - заявил Игорь Додон.

Президент подчеркнул, что проблемы с доставкой молдавских товаров в Россию возникли во многом из-за пассивности правительственных структур, которые проявили "нежелание обсуждать эти проблемы на уровне министерств и ведомств".

Глава государства подтвердил, что требования транспортников обоснованны: "Очевидно, что разрешений на транспортировку тех или иных товаров недостаточно и их нужно намного больше", — сказал Игорь Додон.

По мнению главы государства, правительству необходимо срочно вступить в переговоры с уполномоченными органами в правительстве России, чтобы преодолеть возникший кризис.

"Чтобы разрешить эту ситуацию, нужно сделать следующее — срочно министрам, премьер-министру - не заниматься лайвами в Кишиневе, а отправиться в Москву, чтобы встретиться там с ответственными лицами. Я готов им помочь, если они меня попросят", — заявил Додон.

Утром в пятницу премьер-министр Майя Санду вместе с лидером Либеральной партии, экс-примаром Кишинева Дорином Киртоакэ выступили в прямом эфире на странице в Facebook. Санду и Киртоакэ призвали кишиневцев голосовать за Андрея Нэстасе.

Водители фур на несколько часов парализовали движение в столице

В пятницу, 1 ноября, несколько десятков фур заблокировали въезды в Кишинев, Окницу и Единцы, а затем проехали по центру Кишинева, выражая недовольство тем, что не могут получить авторизации на транспортировку товаров в Россию.

На 2019 год Российская Федерация выделила 15 тысяч авторизаций молдавским транспортным компаниям, которые занимаются экспортными поставками, однако этих разрешений, как утверждают отечественные перевозчики, недостаточно. По их собственным оценкам, требуется еще порядка 5000 соответствующих лицензий.

Ранее представители транспортных компаний Силвия Вынту, Игорь Филип и Елена Цыгану в интервью Sputnik раскритиковали министерство экономики, заявив, что ведомство демонстрирует непрозрачность по отношению к игрокам этой сферы рынка.

Накануне президент Молдовы Игорь Додон сообщил, что "Российская Федерация в срочном порядке выдаст 500 дополнительных разрешений на транспортировку молдавских товаров в Россию через территорию Украины.

Министр экономики и инфраструктуры Вадим Брынзан ранее заявлял, что в ходе своего участия в заседании глав правительств СНГ намерен инициировать дискуссии по полной либерализации транспорта с Россией.

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