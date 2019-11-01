Перед вторым туром выборов в Молдове снова объявлен день тишины

В субботу, предшествующую местным выборам, на всей территории республики запрещена любая электоральная агитация, а тем, кто не будет придерживаться требований закона, грозят крупные штрафы.

КИШИНЕВ, 1 ноя - Sputnik. Предшествующий голосованию день на всей территории Молдовы официально является "днем тишины", то есть, полностью огражденным от призывов поддержать кого-либо из конкурентов.

Предвыборная агитация, как в день выборов, так и "день тишины" в Молдове будет караться штрафом. Этот запрет не распространяется на уже размещенную ранее в интернете и на афишах информацию.

Второй тур выборов примаров состоится в Молдове 3 ноября.

Голосование пройдет в 383 населенных пунктах страны по тем же избирательным спискам.

По итогам первого тура в местные органы власти, который состоялся 20 октября, были избраны 515 примаров.

Во втором туре основная интрига развернется в Кишиневе, где встретятся кандидат от Партии социалистов Ион Чебан и один из лидеров блока ACUM Андрей Нэстасе.

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