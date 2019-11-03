Додон рассказал, что произойдет с коалицией ПСРМ и ACUM после выборов

Глава республики озвучил два варианта дальнейшего развития событий, а премьер отметила, что готова ответить на все вопросы депутатов в ходе обсуждения вотума недоверия правительству.

КИШИНЕВ, 3 ноя – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон прокомментировал политическую ситуацию в стране, а также то, что произойдет с коалицией между Партией социалистов Республики Молдова и блоком ACUM (в него входят партии PAS и DA) после выборов в местные органы власти.

Как отметил глава республики, он хочет, "чтобы это парламентское большинство продолжало работу".

"Со стороны моей команды в парламенте и администрации президента мы поддержали это правительство. Очевидно, что изменения могут произойти на следующей неделе, потому что в рамках этой электоральной кампании некоторые партнеры перешли определенные границы", - сказал Додон журналистам на выходе из избирательного участка.

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На вопрос журналистов о том, каковы варианты развития событий он видит в будущем, глава республики отметил, "что сценариев два – будет коалиция или нет".

Ранее Додон в интервью одному из местных телеканалов заявлял, что возможно во вторник, 5 ноября, состоится Республиканский совет Партии социалистов Республики Молдова, в рамках которого будет принято решение о будущем коалиции.

Санду готова к дискуссиям

По этой же теме высказалась и молдавский премьер Майя Санду. Главу правительства попросили прокомментировать слова президента страны о том, что после выборов нужно подвести своеобразную черту, чтобы понять, смогут ли социалисты и блок ACUM идти дальше вместе.

"У нас будет время обговорить все это. Насколько мне известно, планируется выставить на обсуждение и вотум недоверия. Я приду и отвечу на абсолютно все вопросы, которые есть у политиков и, в частности, у депутатов", - сказала она.

По ее мнению, "некоторые люди обеспокоены нашими усилиями по борьбе со схемами, а также по искоренению коррупции".

"Абсолютно готова к дискуссиям транспарантным путем и с аргументами. Будем защищать то, на чем настаивает правительство и будет настаивать дальше", - сказала Санду.

Ранее оппозиционная Демпартия Молдовы выдвинула вотум недоверия правительству под руководством Майи Санду.

Рождение коалиции ПСРМ-ACUM

Конституционный суд 9 марта признал результаты парламентских выборов, которые прошли в Молдове 24 февраля, и утвердил мандаты избранных законодателей.

Впервые граждане республики выбирали депутатов по смешанной избирательной системе — 50 человек по партийным спискам, 51 — по одномандатным округам.

После нескольких месяцев споров члены фракции ПРСМ и ACUM подписали 8 июня временное политическое соглашение и сформировали правительство. Тогда же парламентарии определили основные направления сотрудничества. А 16 сентября участники коалиции подписали новое политическое соглашение о целях на переходный период, которое завизировали президент, премьер и спикер парламента.

Больше всего представителей в парламенте нового созыва у Партии социалистов – 36 мандатов. Вторая по численности - фракция демократов с 30 депутатами. Политический блок ACUM представляют 26 депутатов. Еще одной политической силой, прошедшей в высший законодательный орган, стала Партия "Шор" – 7 мандатов. Также в парламенте нового созыва есть двое независимых депутатов (от одномандатных округов).

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