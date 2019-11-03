Почему граждане РМ выбирают меньшее из двух зол – ответ политолога

Политолог Сергей Манастырлы в эфире радиостудии Sputnik Молдова прокомментировал поведение некоторых избирателей, которые голосуют не за конкретного кандидата, а, скорее, за его оппонента.

КИШИНЕВ, 3 ноя – Sputnik. Довольно низкая явка в ходе второго тура местных выборов в республике и в Кишиневе обусловлена рядом факторов, считает политолог Сергей Манастырлы.

По его мнению, такая вялая электоральная активность граждан объясняется значительным разочарованием населения в такой демократической процедуре, как выборы. Однако впадать в депрессивное и упадническое настроение жителям Молдовы все же не стоит, а руководствоваться при выборе здравым смыслом и оценивать профессиональные и личностные качества кандидатов.

"Нашему избирателю следует помнить, что не стоит выбирать наименьшее из двух зол. Надо отставить депрессивные настроения, а оценивать лишь потенциальные плюсы кандидатов, тогда выбор будет легче", - заявил Манастырлы. © Sputnik / Miroslav Rotari Им не до политики - молодежь о том, почему не ходит на выборы в Молдове

Такая низкая явка в ходе второго тура местных выборов в республике и в Кишиневе, по мнению собеседника, объясняется, скорее, тем, что политформирования и кандидаты, как правые, так и левые, не смогли в должной мере мобилизовать свой электорат, массово мотивировать его выходить к урнам для голосования.

"Особенно это касается столичного избирателя, который и так отличается вальяжностью. Однако за это расслабленное настроение кишиневцам потом придется платить еще 4 года, когда они начнут сетовать и говорить: "кто выбрал нам этого примара", - отметил Манастырлы.

Что касается электоральной пассивности молодежи, политолог подчеркнул: многие представители поколения "next" не связывают своего будущего с Кишиневом, поскольку не планируют оставаться здесь, растить своих детей в этом городе

"Поэтому они достаточно спокойно реагируют на политические процессы в молдавской столице, предпочитая отстраниться", - резюмировал политолог. © Sputnik / Miroslav Rotari Шаповалов: почему молдавскую диаспору не интересуют местные выборы

Второй тур местных выборов

Для второго тура выборов примара (мэра) муниципия Кишинев напечатали 635 тысяч 921 бюллетень, в том числе почти 224 тысячи на русском языке. Для этого использовали непрозрачную (матовую) бумагу фиолетового цвета. Длина бюллетеня составляет 120 миллиметров, а ширина – 140 миллиметров.

Для остальных 383 населенных пунктов, где по итогам первого тура главу местной администрации не избрали, подготовили почти 1 миллион 61 тысячу бюллетеней, в том числе 183,6 тысячи – на русском языке. Эти бюллетени - розового цвета, а их размер такой же, как в Кишиневе.

Стоимость одного бюллетеня для голосования – 0,11 лея. За весь тираж заплатили 188 тысяч 327 леев.Впервые за 8 лет в муниципии Кишинев организуют exit-poll. Опрос проводится на 67 избирательных участках. В последний раз подобный анализ в Молдове реализовали в мае 2011 года.

Во втором туре всеобщих местных выборов определятся примары 384 населенных пунктов страны. Явочного порога нет.

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